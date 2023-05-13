Ankara Polatlı seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Polatlı seçim sonuçları oy oranları

Ankara Polatlı seçim sonuçları 2023 Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları canlı verilerle takip ediliyor. Nüfusu dolayısıyla "seçimi kim kazandı" sorusunda önemli rol oynayacak Başkentte YSK son dakika verileri gündemde. 1. Bölge Ankara Polatlı seçim sonucu Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı için ayrı ayrı araştırılıyor. İl ve ilçe merkezlerinde detaylı yüzdeler bölge halkı tarafından incelemeye alındı. Cumhurbaşkanı adayları; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi) ve Sinan Oğan oy oranı sorgulanıyor. İşte, Ankara Polatlı seçim sonuçları…