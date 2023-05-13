Ankara Polatlı seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Polatlı seçim sonuçları oy oranları

ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ

Ankara 3 seçim bölgesinden oluşuyor:

Ankara 1. Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar

Ankara 2. Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar

Ankara 3. Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan, Yenimahalle

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Polatlı Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.