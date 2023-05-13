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Haberler Fotohaber Ankara Polatlı seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Polatlı seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 09:46

Ankara Polatlı seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Polatlı seçim sonuçları oy oranları

Ankara Polatlı seçim sonuçları 2023 Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları canlı verilerle takip ediliyor. Nüfusu dolayısıyla "seçimi kim kazandı" sorusunda önemli rol oynayacak Başkentte YSK son dakika verileri gündemde. 1. Bölge Ankara Polatlı seçim sonucu Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı için ayrı ayrı araştırılıyor. İl ve ilçe merkezlerinde detaylı yüzdeler bölge halkı tarafından incelemeye alındı. Cumhurbaşkanı adayları; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi) ve Sinan Oğan oy oranı sorgulanıyor. İşte, Ankara Polatlı seçim sonuçları

Ankara Polatlı seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Polatlı seçim sonuçları oy oranları

Ankara seçim sonuçları Polatlı oy oranları son dakika gündemdeki yerini aldı. 64 milyonu aşkın seçmen için heyecan dorukta. Açılan sandıklar Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Ankara Polatlı seçim sonuçları 2023 canlı veriler tabloda yerini alıyor. 81 ilde eş zamanlı takip edilen sonuçlar vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İşte, Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranı ile Ankara Polatlı seçim sonuçları

Ankara Polatlı seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Polatlı seçim sonuçları oy oranları

ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ

Ankara 3 seçim bölgesinden oluşuyor:

Ankara 1. Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar

Ankara 2. Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar

Ankara 3. Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan, Yenimahalle

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Polatlı Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Ankara Polatlı seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Polatlı seçim sonuçları oy oranları

Ankara Polatlı seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Polatlı seçim sonuçları oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

1. Recep Tayyip Erdoğan

2. Kemal Kılıçdaroğlu

3. Sinan Oğan

4. Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Ankara Polatlı seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Polatlı seçim sonuçları oy oranları

ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023

AK Parti Ankara Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

CHP Ankara Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

MHP Ankara Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

İyi Parti Ankara Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

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