Ankara Pursaklar seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Pursaklar seçim sonuçları

Ankara Pursaklar seçim sonuçları 2023 takip edilmeye başladı. 14 Mayıs Pazar günü sandığa giden seçmen oy verme işlemlerinin tamamlanması ardından araştırmalarına başladı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oyları AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti oy oranları ile öğreniliyor. 2. Bölge Ankara Pursaklar seçim sonucu Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi) ve Sinan Oğan oy oranı ile gündemde. İl ve ilçeler detaylı olarak araştırılıyor. Ankara Pursaklar seçim sonuçları 2023 son durum…