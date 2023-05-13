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Haberler Fotohaber Ankara Pursaklar seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Pursaklar seçim sonuçları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 09:52

Ankara Pursaklar seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Pursaklar seçim sonuçları

Ankara Pursaklar seçim sonuçları 2023 takip edilmeye başladı. 14 Mayıs Pazar günü sandığa giden seçmen oy verme işlemlerinin tamamlanması ardından araştırmalarına başladı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oyları AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti oy oranları ile öğreniliyor. 2. Bölge Ankara Pursaklar seçim sonucu Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi) ve Sinan Oğan oy oranı ile gündemde. İl ve ilçeler detaylı olarak araştırılıyor. Ankara Pursaklar seçim sonuçları 2023 son durum…

Ankara Pursaklar seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Pursaklar seçim sonuçları

Ankara seçim sonuçları Pursaklar oy oranları yakın mercek altına alındı. İç Anadolu bölgesinde yer alan Başkentte ilçe ilçe araştırmalar sürüyor. Türkiye Genel Seçimleri 81 ilden alınacak veriler ile sonuçlanıyor. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy oranları Ankara Pursaklar seçim sonuçları 2023 son dakika verileri gündemdeki yerini aldı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı için heyecan dorukta. Seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı için veriler anbean sorgulanıyor. İşte, Ankara Pursaklar seçim sonucu canlı veriler…

Ankara Pursaklar seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Pursaklar seçim sonuçları

ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ

Ankara 3 seçim bölgesinden oluşuyor:

Ankara 1. Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar

Ankara 2. Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar

Ankara 3. Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan, Yenimahalle

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Pursaklar Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Ankara Pursaklar seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Pursaklar seçim sonuçları

ANKARA PURSAKLAR SEÇİM SONUÇLARI 2023 OY ORANLARI

Ankara Polatlı seçim sonucu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları ile araştırılıyor. YSK açıklamasına göre saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haber ve tebliğler yayımlanıyor.

Ankara Pursaklar seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Pursaklar seçim sonuçları

ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023

AK Parti Ankara Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

CHP Ankara Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

MHP Ankara Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

İyi Parti Ankara Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

Ankara Pursaklar seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Pursaklar seçim sonuçları

ANKARA PURSAKLAR 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %78.09

Muharrem İnce: %12.25

Meral Akşener: %7.59

Temel Karamollaoğlu: %1.08

Selahattin Demirtaş: %0.87

Doğu Perinçek: %0.13

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