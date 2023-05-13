Ankara Pursaklar seçim sonuçları 2023: Ankara Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Pursaklar seçim sonuçları

ANKARA PURSAKLAR SEÇİM SONUÇLARI 2023 OY ORANLARI

Ankara Polatlı seçim sonucu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları ile araştırılıyor. YSK açıklamasına göre saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haber ve tebliğler yayımlanıyor.