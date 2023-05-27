Ankara Sincan seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Sincan seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte oy oranları yayın organları ve kamuoyu ile paylaşılmaya başlayacak. Oy verme işlemi saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 81 ilde ve ilçelerde adayların oy oranlarına canlı verilerle ulaşabilirsiniz.

Sincan Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak ilçe ilçe verileri takip edebilirsiniz.