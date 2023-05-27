Ankara Sincan seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Sincan seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Anlık Ankara Sincan seçim sonuçları 2023 araştırılmaya başladı. Oy oranları Başkentte ilçe ilçe araştırılırken akşam saatleri itibarıyla oy sonuçları kontrol ediliyor. Veriler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından aktarılan açılan sandık oranına göre araştırılıyor. Sincan seçim sonucu canlı yayın ile takip ediliyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy sayısı il ve ilçe özelinde yakın mercek altına alındı. 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, kim önde soruları yanıt arıyor. İşte, Ankara 3. Bölge Sincan seçim sonuçları…