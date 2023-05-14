Antalya milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Antalya Milletvekili adayları tam listesi

Antalya milletvekili adayları AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti listeleri araştırılıyor. Milyonlarca seçmen, 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için sandık başına giderek oy kullandı. 14 Mayıs Pazar günü düzenlenen Türkiye Genel Seçimleri sonrası yeni dönemde Meclis'te yer alacak isimler belli olacak. Bu seçim aynı zamanda koltuk sayısını artırmak isteyen siyasi partiler için de oldukça önem arz ediyor. Yaşadıkları illerde aday gösterilen isimleri merak eden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. 28. Dönem Antalya milletvekili aday listesi isim isim gündemdeki yerini aldı. İşte, Yüksek Seçim Kurulu YSK ile Antalya milletvekili adayları 2023 tam liste…