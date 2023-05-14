Antalya milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Antalya Milletvekili adayları tam listesi

Antalya milletvekili adayları 2023 isim listesi araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Türkiye Genel Seçimleri sonrası seçmenler il il milletvekili adaylarını incelemeye başladı. Özellikle Akdeniz'in incisi Antalya milletvekili aday listesi gündemdeki yerini aldı. Şehir genelinde toplam 17 milletvekili çıkacak olup Meclis'te yer alacak isimler oy dağılımına göre belli olacak. İşte, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Antalya Milletvekili adayları tam listesi…