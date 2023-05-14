Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Antalya milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Antalya Milletvekili adayları tam listesi
Giriş Tarihi: 14.05.2023 18:44 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 18:44

Antalya milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Antalya Milletvekili adayları tam listesi

Antalya milletvekili adayları 2023 isim listesi araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Türkiye Genel Seçimleri sonrası seçmenler il il milletvekili adaylarını incelemeye başladı. Özellikle Akdeniz'in incisi Antalya milletvekili aday listesi gündemdeki yerini aldı. Şehir genelinde toplam 17 milletvekili çıkacak olup Meclis'te yer alacak isimler oy dağılımına göre belli olacak. İşte, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Antalya Milletvekili adayları tam listesi

Antalya milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Antalya Milletvekili adayları tam listesi

Antalya milletvekili adayları AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti listeleri araştırılıyor. Milyonlarca seçmen, 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için sandık başına giderek oy kullandı. 14 Mayıs Pazar günü düzenlenen Türkiye Genel Seçimleri sonrası yeni dönemde Meclis'te yer alacak isimler belli olacak. Bu seçim aynı zamanda koltuk sayısını artırmak isteyen siyasi partiler için de oldukça önem arz ediyor. Yaşadıkları illerde aday gösterilen isimleri merak eden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. 28. Dönem Antalya milletvekili aday listesi isim isim gündemdeki yerini aldı. İşte, Yüksek Seçim Kurulu YSK ile Antalya milletvekili adayları 2023 tam liste…

Antalya milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Antalya Milletvekili adayları tam listesi

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye'nin 81 ilinde kullanılan oyların sayımı gerçekleşiyor. Tek tek müşahitlerin kontrolünde sayılan oylar tutanaklar ile YSK'ya bildiriliyor. YSK, oy sayım işlemi sona erdiğinde itirazlara açık olmak üzere resmi olmayan sonuçları açıklıyor. Resmi olmayan seçim sonuçlarının 00.00'a kadar açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SEÇİM SONUÇLARI 2023 İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Antalya milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Antalya Milletvekili adayları tam listesi

Antalya'da 17 milletvekili çıkarılacak. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili aday listesi şöyle:

Antalya milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Antalya Milletvekili adayları tam listesi

AK Parti Antalya milletvekili adayları

1 MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU YÜKSEK İŞ İNSANI

2 MUSTAFA KÖSE YÜKSEK AVUKAT

3 TUBA VURAL ÇOKAL YÜKSEK GÖZ HASTALIKLARI UZMANI

4 KEMAL ÇELİK YÜKSEK ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

5 ATAY USLU YÜKSEK VALİ YARDIMCISI

6 İBRAHİM ETHEM TAŞ YÜKSEK AVUKAT

7 KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU YÜKSEK HAKEM

8 İZZETTİN SULTANYAR YÜKSEK İŞ İNSANI

9 TÜLAY BEŞKONAK ÖZÇAY YÜKSEK YÖNETİM KURULU ÜYESİ (ÖZEL SEKTÖR)

10 YUSUF MAYISLAR YÜKSEK MATBAA USTASI

11 BETÜL DEMİROK YÜKSEK YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)

12 RÜŞTÜ PEKER YÜKSEK ZİRAAT MÜHENDİSİ

13 FERAH NUR ÜNAL YÜKSEK AVUKAT

14 ÖZCAN YILDIRIM ORTA MAĞAZA MÜDÜRÜ

15 MEHMET UYSAL YÜKSEK İŞ İNSANI

16 YAHYA TURGUT YÜKSEK KABZIMAL (MEYVE SEBZE TOPTANCISI)

17 İBRAHİM BAYUK YÜKSEK HIRDAVATÇI

Antalya milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Antalya Milletvekili adayları tam listesi

CHP Antalya milletvekili adayları

1 SURURİ ÇORABATIR ORTA TURİZM

2 CAVİT ARI YÜKSEK AVUKAT

3 ALİYE COŞAR YÜKSEK AVUKAT

4 SERAP YAZICI ÖZBUDUN YÜKSEK AKADEMİSYEN

5 ŞERAFETTİN KILIÇ YÜKSEK SERBEST

6 MUSTAFA ERDEM YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

7 MURAT ÖZÇELİK YÜKSEK DİŞ HEKİMİ

8 HASAN ERCÜMENT TAŞDEMİR YÜKSEK MİMAR - İŞ İNSANI

9 NİLÜFER DEVECİ ORTA MÜTEAHHİT

10 VAHAP TUNCER YÜKSEK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

11 SİBEL GEZEN YÜKSEK YÖNETİCİ

12 RAMİZ ATAHAN YÜKSEK HUKUK

13 EMRAH YURTLAK YÜKSEK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ

14 ZELİHA MİLLİ YÜKSEK AVUKAT

15 HATİCE KÜBRA TURAN YÜKSEK AVUKAT

16 MÜGE GEZGİNCİ ÜNSAL YÜKSEK AVUKAT

17 MEHMET GÖK ORTA EMEKLİ

SON DAKİKA