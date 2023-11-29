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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi ne zaman?
Giriş Tarihi: 29.11.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 10:57

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi ne zaman?

Asgari ücret toplantısı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi belli oldu. Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak sorusu yanıt arıyor. Vatandaşlar yeni yılda alacakları maaş oranın yüzde kaç artacağını merak ederken, gözler bir yandan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi. Peki, Asgari Ücret toplantısı ne zaman? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi belli oldu mu, ne zaman? İşte, detaylar...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi ne zaman?

Asgari ücret toplantısının ne zaman yapılacağı, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından sorgulanmaya devam ediyor. her yıl Aralık ayında toplanan komisyon, bu yıl aralık ayının kaçında toplanacak merak ediliyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz konuya dair açıklama yaptı. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi ne zaman? İşte, Asgari ücet toplantı tarihi detayları...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi ne zaman?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari ücret zam pazarlığı başlıyor. İlk görüşme tarihini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk haftalarında toplanacağı ön görülüyor.

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ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi ne zaman?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi ne zaman?

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi ne zaman?

ASGARİ ÜCRET NET/BRÜT NE KADAR?

BRÜT ASGARİ ÜCRET: 13,414.50

SGK PRİMİ: % 14 1,878.03

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ: % 1 134.15

KESİNTİLER TOPLAMI: 2,012.18

NET ASGARİ ÜCRET: 11,402.32

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