ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi ne zaman?

Giriş Tarihi: 29.11.2023 10:57
Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
10:57
Asgari ücret toplantısı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi belli oldu. Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak sorusu yanıt arıyor. Vatandaşlar yeni yılda alacakları maaş oranın yüzde kaç artacağını merak ederken, gözler bir yandan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi. Peki, Asgari Ücret toplantısı ne zaman? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi belli oldu mu, ne zaman? İşte, detaylar...