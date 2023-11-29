ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi ne zaman?

Asgari ücret toplantısının ne zaman yapılacağı, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından sorgulanmaya devam ediyor. her yıl Aralık ayında toplanan komisyon, bu yıl aralık ayının kaçında toplanacak merak ediliyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz konuya dair açıklama yaptı. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi ne zaman? İşte, Asgari ücet toplantı tarihi detayları...