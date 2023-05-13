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Haberler Fotohaber Aydın Efeler sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Efeler sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 16:40

Aydın Efeler sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Efeler sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

14 Mayıs Pazar sabahı tüm yurt genelinde olduğu gibi sandık başına gidecek olan Efeler, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilini seçecek. Aydın Efeler seçim sonuçları merak ediliyor. 2023 seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, seçim sonuçları merak ediliyor. Efeler Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili oy oranlarını nasıl ekileceği sorgulanıyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar "2023 Efeler seçim sonuçları açıklandı mı, Efeler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Efeler seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Efeler 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Aydın Efeler sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Efeler sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Efeler seçim sonuçları sorgulanıyor. Sabah 08.00 itibari ile sandık başına gitmeye başlayan vatandaşlar Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranını merak ediyor. Oy kullanma işlemi sat 17.00'da sona erecek. Akabinde saat 21.00'dan sonra yayınların serbest olmasıyla birlikte seçim sonuçları açıklanmaya başlayacak. Efeler' de oy kullanan seçmenler Efeler seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden canlı bir şekilde takip edebilecek. Peki, 2023 Efeler seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Efeler 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Aydın Efeler sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Efeler sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

AYDIN EFELER SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Efeler Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Aydın Efeler sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Efeler sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

OY KULLANMA SAATLERİ

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'da başlayacak ve 17.00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17.00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17.00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Aydın Efeler sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Efeler sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

AYDIN EFELER 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI

Muharrem İnce: %44,01

Recep Tayyip Erdoğan: %37,74

Meral Akşener: %11,25

Selahattin Demirtaş: %6,27

Temel Karamollaoğlu: %0,49

Doğu Perinçek: %0,25

Aydın Efeler sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Efeler sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

AYDIN EFELER 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI

Millet İttifakı: %49,86

Cumhur İttifakı: %39,88

CHP: %32,73

Ak Parti: %31,12

İYİ PARTİ: %16,38

HDP: %9,83

MHP: %8,76

SP:%0,74

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