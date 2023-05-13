Giriş Tarihi: 13.05.2023 16:33
Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
16:40
Aydın Efeler sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Efeler sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları
14 Mayıs Pazar sabahı tüm yurt genelinde olduğu gibi sandık başına gidecek olan Efeler, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilini seçecek. Aydın Efeler seçim sonuçları merak ediliyor. 2023 seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, seçim sonuçları merak ediliyor. Efeler Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili oy oranlarını nasıl ekileceği sorgulanıyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar "2023 Efeler seçim sonuçları açıklandı mı, Efeler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Efeler seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Efeler 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.