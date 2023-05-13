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Haberler Fotohaber Aydın Söke sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Söke sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 16:56

Aydın Söke sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Söke sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Aydın Söke seçim sonuçları merak ediliyor. Söke, 14 Mayıs Pazar sabahı tüm yurt genelinde olduğu gibi sandık başına gidecek ve 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilini seçecek. 2023 seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, seçim sonuçları merak ediliyor. Söke Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısına da etki edecek. Söke'de ikamet eden seçmeler "2023 Söke seçim sonuçları açıklandı mı, Söke Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Söke seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Söke 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Aydın Söke sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Söke sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Söke seçim sonuçları Sökeliler tarafından sorgulanıyor. Sabah 08.00 itibari ile sandık başına gitmeye başlayan vatandaş Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranını merak ediyor. 2018 seçimlerinde 78 bin 860 kişinin sandığa gittiği Söke' de bu yıl Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranları sabah. Com.tr üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Peki, 2023 Söke seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Söke 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Aydın Söke sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Söke sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

AYDIN SÖKE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Söke Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Aydın Söke sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Söke sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

OY KULLANMA SAATLERİ

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'da başlayacak ve 17.00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17.00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17.00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Aydın Söke sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Söke sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

AYDIN SÖKE 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI

Muharrem İnce: %47,06

Recep Tayyip Erdoğan: %32,98

Meral Akşener: %9,90

Selahattin Demirtaş: %9,40

Doğu Perinçek: %0,30

Temel Karamollaoğlu: %0,36

Aydın Söke sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Söke sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

AYDIN SÖKE 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI

Millet İttifakı: %51,01

Cumhur İttifakı: %35,26

CHP: %36,06

Ak Parti: %27,78

İYİ PARTİ: %14,37

HDP: %13,17

MHP: %7,47

SP: %0,58

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