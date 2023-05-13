Aydın Söke sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Aydın Söke sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Aydın Söke seçim sonuçları merak ediliyor. Söke, 14 Mayıs Pazar sabahı tüm yurt genelinde olduğu gibi sandık başına gidecek ve 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilini seçecek. 2023 seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, seçim sonuçları merak ediliyor. Söke Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısına da etki edecek. Söke'de ikamet eden seçmeler "2023 Söke seçim sonuçları açıklandı mı, Söke Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Söke seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Söke 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.