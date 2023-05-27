Balıkesir Bandırma seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bandırma seçim sonucu oy oranları ne oldu?

Balıkesir Bandırma ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sorgulanıyor. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 28 Mayıs Pazar günü ikinci tura gitti. Sabah 08.00'da başlayan oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sona ererken Bandırma ikinci seçim sonuçları 2023 araştırılmaya başlandı. Milyonlarca seçmen ikinci turun adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasından kendisini cumhurbaşkanı olarak temsil etmesini istediği aday için ayrılan bölüme EVET mührünü bastı. 14 Mayıs seçimlerinde %49,52 oy oranı ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye genelinde en fazla oyu almıştı. İkinci kez sandığa giden seçmen Bandırma Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve seçimi kim kazandı soruları yanıt arıyor. Canlı olarak YSK tarafından açıklanan sandık sayıları ve adayların oy sayıları sabah.com.tr aracılığıyla takip ediliyor. Peki, Bandırma ikinci tur seçim sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilenler…