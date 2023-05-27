Başiskele seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kocaeli Başiskele seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Başiskele seçim sonuçları, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanan on binlerce tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için incelemeler sürerken vatandaşlar; Kocaeli Başiskele seçim sonucu oy oranları ne oldu, seçimi kim kazandı sorularına yanıt arıyor. İkinci tur oy pusulasında yer alan Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranları bu kapsamda yanıt arıyor. İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile YSK'nın açıkladığı canlı veriler ışığında Başiskele seçim sonuçları sayfası.