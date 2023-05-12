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Haberler Fotohaber CHP milletvekili adayları 2023: 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri 28. Dönem CHP milletvekili adayları isim listesi
Giriş Tarihi: 12.05.2023 13:12 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 13:12

CHP milletvekili adayları 2023: 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri 28. Dönem CHP milletvekili adayları isim listesi

CHP milletvekili adayları 2023 yılı için araştırılmaya başlandı. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek amacıyla sandığa gidiyor. Geri sayım devam ederken Meclis'te yer alması için önerilen Cumhuriyet Halk Partisi 28. Dönem milletvekili adayları merak ediliyor. Bu noktada il il CHP milletvekili adayları kimler oldu sorusu yanıt aramaya başladı. 3 seçim bölgesinden oluşan İstanbul, 2 seçim bölgesinden oluşan Ankara ve İzmir listesi en çok merak edilen iller arasında yerini aldı. İşte, YSK ile İzmir, Ankara, İstanbul ve diğer illerde 28. Dönem CHP milletvekili adayları isim listesi…

CHP milletvekili adayları 2023: 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri 28. Dönem CHP milletvekili adayları isim listesi

28. Dönem CHP milletvekili adayları 2023 listesi il il araştırılmaya başlandı. 60 milyonu aşkın seçmenin oy kullanacağı Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Tarihi güne sayılı günler kala siyasi partilerin listeleri mercek altına alındı. Seçimlere ''Millet İttifakı'' adı altında beş partiyle birlikte girecek olan Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis'te yer almasını istediği isim listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmişti. YSK tarafından incelendikten sonra kesinlik kazanan il il CHP milletvekili adayları isim listesi gündemdeki yerini aldı. İşte, Ankara, İzmir ve İstanbul CHP milletvekili aday listesi 2023…

CHP milletvekili adayları 2023: 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri 28. Dönem CHP milletvekili adayları isim listesi

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YSK İLE PAYLAŞILDI!

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

CHP'nin milletvekili aday listesinde İstanbul 1. bölge ilk sıradan Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul 2. bölge ilk sıradan Namık Tan, İstanbul 3. bölge ilk sıradan ise Engin Altay yer alıyor.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise Erzincan birinci sıradan aday gösterildi. Öte yandan CHP'de 134 milletvekilinin 66'sı liste dışı kalırken, İYİ Parti ile ortak liste anlaşması kapsamında 6 ilde aday çıkarılmadı.

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CHP milletvekili adayları 2023: 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri 28. Dönem CHP milletvekili adayları isim listesi

CHP LİSTESİNDEN 78 KONTENJAN

Gelecek Partisi'nden 19, Deva Partisi'nden 25, Demokrat Parti'den 3, Saadet Partisi'nden (SP) 24 aday ve Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül CHP listesinde yer aldı.

Böylece diğer partilere 78 kişilik kontenjan ayrılmış oldu.

CHP milletvekili adayları 2023: 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri 28. Dönem CHP milletvekili adayları isim listesi

28. DÖNEM CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023

CHP milletvekilleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere araştırılıyor.

CHP milletvekili adaylarının tam listesi şöyle;

CHP milletvekili adayları 2023: 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri 28. Dönem CHP milletvekili adayları isim listesi
SEÇİM ÇEVRESİ ADAY SIRA NO ADI SOYADI
ADANA 1 ORHAN SÜMER
ADANA 2 MÜZEYYEN ŞEVKİN
ADANA 3 BURHANETTİN BULUT
ADANA 4 SADULLAH KISACIK
ADANA 5 AYHAN BARUT
ADANA 6 OSMAN BERKE DUVAN
ADANA 7 HÜSEYİN KESER
ADANA 8 ERKAN KARAKAYA
ADANA 9 ORHAN TOKLU
ADANA 10 KÜBRA ÖZBİÇER BÜYÜKİKİZ
ADANA 11 AHMET KORKMAZ
ADANA 12 SERCAN POLAT
ADANA 13 SEYFETTİN CAN
ADANA 14 EBRU YILMAZ
ADANA 15 ELİFE MÜFTÜOĞLU
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