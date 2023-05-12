CHP milletvekili adayları 2023: 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri 28. Dönem CHP milletvekili adayları isim listesi

Giriş Tarihi: 12.05.2023 13:12 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 13:12

CHP milletvekili adayları 2023 yılı için araştırılmaya başlandı. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek amacıyla sandığa gidiyor. Geri sayım devam ederken Meclis'te yer alması için önerilen Cumhuriyet Halk Partisi 28. Dönem milletvekili adayları merak ediliyor. Bu noktada il il CHP milletvekili adayları kimler oldu sorusu yanıt aramaya başladı. 3 seçim bölgesinden oluşan İstanbul, 2 seçim bölgesinden oluşan Ankara ve İzmir listesi en çok merak edilen iller arasında yerini aldı. İşte, YSK ile İzmir, Ankara, İstanbul ve diğer illerde 28. Dönem CHP milletvekili adayları isim listesi…