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Giriş Tarihi: 05.06.2023 17:19 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 17:19

SON DAKİKA: CHP MYK İSİM LİSTESİ YAYINDA! CHP yeni MYK üyeleri kimler, listede hangi isimler var? İşte Merkez Yürütme Kurulu üyeleri

CHP yeni MYK listesi 2023 Seçimleri ardından araştırılıyor. 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüm Merkez Yürütme Kurulu üyeleri istifa etmişti. Hafta sonu düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı belli oldu. Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak ve Lale Karabıyık görevine devam ederken üyelerin bir kısmı değişti. Parti örgütü ve örgüt yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlanırken parti sözcüsü yine Faik Öztrak oldu. Peki CHP yeni MYK üyeleri kimler, listede hangi isimler var? İşte, 2023 Yeni MYK üyeleri isim listesi...

SON DAKİKA: CHP MYK İSİM LİSTESİ YAYINDA! CHP yeni MYK üyeleri kimler, listede hangi isimler var? İşte Merkez Yürütme Kurulu üyeleri

CHP yeni MYK üyeleri kimler, listede hangi isimler var soruları gündemdeki yerini aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay öncesi istifasını sunan Merkez Yürütme Kurulu üyelerini topladı. Toplantı sonucunda 14 kişiden oluşan yeni MYK üyeleri belli olurken, eski MYK'daki 5 isim yeni listede yerini aldı. Eren Erdem, sosyal medyanın başına geçti. Peki, CHP yeni MYK üyeleri kimler, listede hangi isimler var? İşte, 2023 CHP yeni MYK listesi isim isim haberimizde…

SON DAKİKA: CHP MYK İSİM LİSTESİ YAYINDA! CHP yeni MYK üyeleri kimler, listede hangi isimler var? İşte Merkez Yürütme Kurulu üyeleri

CHP'DE YENİ PARTİ YÖNETİMİ BELİRLENDİ!

CHP'de, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin ardından yeni parti yönetimi belirlendi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından 14 kişiden oluşan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesini bugün açıkladı.

Yeni MYK'de daha önce Oğuz Kaan Salıcı tarafından yürütülen Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri Genel Başkan Yardımcılığını, Kılıçdaroğlu'nun kendi bünyesine alması dikkati çekti.

Daha önce Selin Sayek Böke'nin yürüttüğü Genel Sekreterlik görevi Neslihan Hancıoğlu'na bırakılırken, Parti Sözcülüğü ve Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı Faik Öztrak'ta kaldı.

Yeni MYK'de dikkati çeken bir başka isim ise daha önce MYK dışında Tuncay Özkan tarafından yürütülen sosyal medya yönetimi oldu.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, bu göreve, MYK içerisinde Sosyal Medya Yönetimi Genel Başkan Yardımcılığı adı altında Eren Erdem'i getirdi.

Daha önce Veli Ağbaba'nın yürüttüğü İşçi Sendikaları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Kuruluşları Genel Başkan Yardımcılığı görevi Hasan Efe Uyar'a verildi.

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SON DAKİKA: CHP MYK İSİM LİSTESİ YAYINDA! CHP yeni MYK üyeleri kimler, listede hangi isimler var? İşte Merkez Yürütme Kurulu üyeleri

CHP'nin yeni MYK'sinde Fethi Açıkel tarafından yürütülen Bilim Yönetim ve Kültür Platformu Genel Başkan Yardımcılığı Yunus Emre'ye, Bülent Tezcan tarafından yürütülen Yurt Dışı Örgütlenme Genel Başkan Yardımcılığı Tahsin Tarhan'a, Muharrem Erkek tarafından yürütülen Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığı Zeynel Emre'ye, Gamze Akkuş İlgezdi tarafından yürütülen Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Aysu Bankoğlu'na bırakıldı.

SON DAKİKA: CHP MYK İSİM LİSTESİ YAYINDA! CHP yeni MYK üyeleri kimler, listede hangi isimler var? İşte Merkez Yürütme Kurulu üyeleri

BAZI İSİMLERİN GÖREV ALANLARINDA DEĞİŞİKLİK OLDU

Yeni MYK'de bazı isimlerin görev alanlarında da değişikliğe gidildi. Daha önce Seyit Torun tarafından yürütülen Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcılığı Ahmet Akın'a bırakılırken, Eğitim Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, İşveren Örgütlerinden sorumlu oldu.

Bülent Kuşoğlu'nun görev alanı değişmezken Yüksel Taşkın tarafından yürütülen Sosyal Politikalar Genel Başkan Yardımcılığı görevine Aylin Yaman getirildi.

Kılıçdaroğlu yeni MYK'sinde Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Fethi Açıkel, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Veli Ağbaba ve Yüksel Taşkın'a yer vermedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, önceki MYK'de Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç tarafından yürütülen Doğa Hakları Genel Başkan Yardımcılığını Semra Dinçer'e bıraktı.

CHP'de daha önce İnsan Hakları Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Gülizar Biçer Karaca, Grup Başkanvekili seçilmesi nedeniyle yeni MYK'de yer almadı.

Kılıçdaroğlu'nun eski MYK'sinde 5 kadın üye bulunurken, bugün atanan MYK'de yine 5 kadın üye yer aldı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu daha önce 17 kişiden oluşan MYK'de, Enerji Altyapı Projeleri Genel Başkan Yardımcılığı, Gençlik Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı, İnsan Hakları ve Eğitim Politikaları Genel Başkanlığına atama yapmadı.

SON DAKİKA: CHP MYK İSİM LİSTESİ YAYINDA! CHP yeni MYK üyeleri kimler, listede hangi isimler var? İşte Merkez Yürütme Kurulu üyeleri

CHP YENİ MYK ÜYELERİ LİSTESİ

Kılıçdaroğlu'nun örgüt sorumluluğunu kendi bünyesine aldığı yeni MYK, şu isimlerden oluştu:

Ahmet Akın - Yerel Yönetimler

Aylin Yaman - Sosyal Politikalar

Aysu Bankoğlu - Tanıtım ve Halkla İlişkiler

Bülent Kuşoğlu - İdari ve Mali İşler

Devrim Barış Çelik - Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Eren Erdem - Sosyal Medya Yönetimi

Faik Öztrak - Ekonomi Politikaları-Parti Sözcüsü

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