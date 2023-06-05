Giriş Tarihi: 05.06.2023 17:19 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 17:19

SON DAKİKA: CHP MYK İSİM LİSTESİ YAYINDA! CHP yeni MYK üyeleri kimler, listede hangi isimler var? İşte Merkez Yürütme Kurulu üyeleri

CHP yeni MYK listesi 2023 Seçimleri ardından araştırılıyor. 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüm Merkez Yürütme Kurulu üyeleri istifa etmişti. Hafta sonu düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı belli oldu. Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak ve Lale Karabıyık görevine devam ederken üyelerin bir kısmı değişti. Parti örgütü ve örgüt yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlanırken parti sözcüsü yine Faik Öztrak oldu. Peki CHP yeni MYK üyeleri kimler, listede hangi isimler var? İşte, 2023 Yeni MYK üyeleri isim listesi...