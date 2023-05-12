Giriş Tarihi: 12.05.2023 16:28 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 16:36

Çukurova seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Çukurova seçim sonucu ve oy oranları listesi

14 Mayıs seçimleri geliyor. 64 milyon cumhurbaşkanı ve milletvekilini seçmek için sandığa gidecek. Toplam 790 sandıkta 287.693 seçmen Adana'nın Çukurova ilçesinde oy kullanacak. Adana'da toplamda 15 milletvekili çıkarken, Çukurova seçim sonuçları bu noktada hangi partinin ne kadar milletvekili çıkardığını önemli ölçüde etkileyecek. Geçtiğimiz seçim Cumhur İttifakı'ndan Ak Parti 5 ve MHP 2; Millet İttifakı'ndan CHP 4 ve İyi Parti 2 milletvekili çıkarmıştı. Öte yandan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. İşte Çukurova seçim sonuçları 2023 ve oy oranları