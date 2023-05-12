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Haberler Fotohaber Çukurova seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Çukurova seçim sonucu ve oy oranları listesi
Giriş Tarihi: 12.05.2023 16:28 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 16:36

Çukurova seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Çukurova seçim sonucu ve oy oranları listesi

14 Mayıs seçimleri geliyor. 64 milyon cumhurbaşkanı ve milletvekilini seçmek için sandığa gidecek. Toplam 790 sandıkta 287.693 seçmen Adana'nın Çukurova ilçesinde oy kullanacak. Adana'da toplamda 15 milletvekili çıkarken, Çukurova seçim sonuçları bu noktada hangi partinin ne kadar milletvekili çıkardığını önemli ölçüde etkileyecek. Geçtiğimiz seçim Cumhur İttifakı'ndan Ak Parti 5 ve MHP 2; Millet İttifakı'ndan CHP 4 ve İyi Parti 2 milletvekili çıkarmıştı. Öte yandan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. İşte Çukurova seçim sonuçları 2023 ve oy oranları

Çukurova seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Çukurova seçim sonucu ve oy oranları listesi

Çukurova seçim sonuçları ve partilerin oy oranları hakkında araştırmalar başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından birini seçecek. Bu seçimde D'hondt sistemi partilerin oy oranına göre işleyeceği için Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranları herhangi bir milletvekili sayısı için önem arz etmeyecekken; ittifak bileşenleri arasında yer alan MHP, CHP, Ak Parti ve İYİ Parti'nin oy oranları önemli olacak. Peki, Çukurova'yı kim kazandı? İşte Adana Çukurova seçim sonucu 2023

Çukurova seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Çukurova seçim sonucu ve oy oranları listesi

ÇUKUROVA'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Sabah.com.tr seçim sonuçları sayfası üzerinden Adana Çukurova seçim sonuçları hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.

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Çukurova seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Çukurova seçim sonucu ve oy oranları listesi

ADANA ÇUKUROVA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çukurova seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak öğrenebilirsiniz.

Çukurova seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Çukurova seçim sonucu ve oy oranları listesi

Cumhurbaşkanı oy pusulasında yer alan isimler:

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce

Sinan Oğan

Çukurova seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Çukurova seçim sonucu ve oy oranları listesi

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