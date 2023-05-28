Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması ne zaman, saat kaçta? 28 Mayıs 2023 seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını nerede yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması ne zaman ve nerede, nasıl gidilir gibi sorular vatandaşlar tarafından aratılıyor. Cumhur İttifakı ortak aday, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini kazandı. Rakibi Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na üstünlük sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması için hazırlanıyor. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşmasını nerede yapacak? Bir gelenek olarak balkon konuşmasını Ak Parti Genel Merkezi'nde yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir değişikliğe gitti. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması ne zaman, saat kaçta? İşte konu hakkında detaylar