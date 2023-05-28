Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması ne zaman, saat kaçta? 28 Mayıs 2023 seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını nerede yapacak?

Son açıklanan AA verilerine göre %52.15 ile seçimi önde götüren ve seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması ne zaman, saat kaçta ve nerede soruları yanıt aramakta. Rakibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ezici bir üstünlükle yenen Başkan Erdoğan, seçim konuşması için hazırlıklarını yapıyor. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşmasını nerede yapacak? İşte detaylar