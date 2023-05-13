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Haberler Fotohaber Denizli Pamukkale sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Denizli Pamukkale Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 14:46

Denizli Pamukkale sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Denizli Pamukkale Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

347 bin 926 nüfuslu Pamukkale' de seçim sonuçları merakla bekleniyor. RecepTayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimlerde Denizli Pamukkale seçmeni Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti seçim sonuçları ve partilerin oy oranlarını takip ediyor. Ülke genelinde 64 milyonu aşkın seçmen "seçimi kim kazandı" sorusuna cevap arıyor. 14 Mayıs 2023 Pazar 08.00 itibariyle başlayan oy verme işleminin sona ermesinin ardından gözler YSK tarafından seçim sonuçları 2023 açıklamasına çevrilmiş durumda. Pamukkale'de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranının partilerin oy oranlarına etkisi sorgulanıyor. Peki, 2023 Pamukkale seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Pamukkale 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları, oy oranları son durum.

Denizli Pamukkale sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Denizli Pamukkale Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Denizli Pamukkale oy oranları, seçim sonuçları bölge seçmeni tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili adayını seçmek için sandığa giden milyonlarca seçmenin gözü oy verme işleminin bitmesinin ardından 2023 seçim sonuçlarına çevrilmiş durumda. Açılan sandıklar Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Denizli Pamukkale seçim sonuçları 2023 canlı verileri ve Türkiye'nin dört bir tarafından seçim sonuçları anbean takip ediliyor. Peki, Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranı ile Denizli Pamukkale seçim sonuçları açıklandı mı? Pamukkale seçim sonuçları kim kazandı? İşte, sabah.com.tr ile Pamukkale seçim sonuçları…

Denizli Pamukkale sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Denizli Pamukkale Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

DENİZLİ PAMUKKALE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Denizli Pamukkale Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Denizli Pamukkale sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Denizli Pamukkale Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Denizli Pamukkale sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Denizli Pamukkale Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

DENİZLİ PAMUKKALE 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI
Recep Tayyip Erdoğan: %48,45
Muharrem İnce: %36,03
Meral Akşener: %13,03
Selahattin Demirtaş: %1,69
Temel Karamollaoğlu: %0,58
Doğu Perinçek: %0,21

Denizli Pamukkale sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Denizli Pamukkale Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

DENİZLİ PAMUKKALE 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI
Cumhur İttifakı: %50,40
Millet İttifakı: %47,09
Ak Parti: %40,41
CHP: %28,01
İYİ PARTİ: %16,89
MHP: %10
HDP: %3,37
MHP: %10
SP: %0,83

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