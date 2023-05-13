Giriş Tarihi: 13.05.2023 14:44
Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
14:46
Denizli Pamukkale sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Denizli Pamukkale Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları
347 bin 926 nüfuslu Pamukkale' de seçim sonuçları merakla bekleniyor. RecepTayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimlerde Denizli Pamukkale seçmeni Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti seçim sonuçları ve partilerin oy oranlarını takip ediyor. Ülke genelinde 64 milyonu aşkın seçmen "seçimi kim kazandı" sorusuna cevap arıyor. 14 Mayıs 2023 Pazar 08.00 itibariyle başlayan oy verme işleminin sona ermesinin ardından gözler YSK tarafından seçim sonuçları 2023 açıklamasına çevrilmiş durumda. Pamukkale'de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranının partilerin oy oranlarına etkisi sorgulanıyor. Peki, 2023 Pamukkale seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Pamukkale 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları, oy oranları son durum.