ADANA DEPREM SON DAKİKA: Saimbeyli peş peşe sallandı! 12 Mayıs AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Adana’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Son dakika deprem haberi: Adana deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Adana Saimbeyli ilçesinde peş peşe iki büyük deprem meydana geldi. Yüzyılın felaketi sonrası diken üstünde olan vatandaşlar az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan sarsıntılar 12 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Adana deprem son dakika gelişmeleri...