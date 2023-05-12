Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ADANA DEPREM SON DAKİKA: Saimbeyli peş peşe sallandı! 12 Mayıs AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Adana'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 12.05.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 12:14

ADANA DEPREM SON DAKİKA: Saimbeyli peş peşe sallandı! 12 Mayıs AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Adana'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Son dakika deprem haberi: Adana deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Adana Saimbeyli ilçesinde peş peşe iki büyük deprem meydana geldi. Yüzyılın felaketi sonrası diken üstünde olan vatandaşlar az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan sarsıntılar 12 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Adana deprem son dakika gelişmeleri...

ADANA DEPREM SON DAKİKA: Saimbeyli peş peşe sallandı! 12 Mayıs AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Adana’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Son dakika haberine göre, Adana'da peş peşe şiddetli deprem meydana geldi. Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerindeki illerde yaşanan her sarsıntı endişeye neden oluyor. Ülke genelinde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı kaydedilirken son olarak Adana Saimbeyli merkezli bir deprem meydana geldi. Bu noktada az önce Adana'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 12 Mayıs 2023 Adana deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...

ADANA DEPREM SON DAKİKA: Saimbeyli peş peşe sallandı! 12 Mayıs AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Adana’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: ADANA'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü verilerine göre, Adana ili Saimbeyli ilçesinde saat 11.33'te 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölge halkında endişeye neden oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ADANA DEPREM SON DAKİKA: Saimbeyli peş peşe sallandı! 12 Mayıs AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Adana’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Büyüklük:4.5 (Ml)

Yer:Saimbeyli (Adana)

Tarih:2023-05-12

Saat:11:33:21 TSİ

Enlem:37.874 N

Boylam:36.254 E

Derinlik:7 km

ADANA DEPREM SON DAKİKA: Saimbeyli peş peşe sallandı! 12 Mayıs AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Adana’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

BİR DEPREM DAHA KAYDEDİLDİ!

Adana ili Saimbeyli ilçesinde saat 11.36'da bir deprem daha meydana geldi.

İkinci depremin büyüklüğü 4.3, derinliği ise 7.02 olarak ölçüldü.

ADANA DEPREM SON DAKİKA: Saimbeyli peş peşe sallandı! 12 Mayıs AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Adana’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Büyüklük:4.3 (Mw)

Yer:Saimbeyli (Adana)

Tarih:2023-05-12

Saat:11:36:24 TSİ

Enlem:37.839 N

Boylam:36.222 E

Derinlik:7.02 km

SON DAKİKA