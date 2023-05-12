ADANA DEPREM SON DAKİKA: Saimbeyli peş peşe sallandı! 12 Mayıs AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Adana’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Son dakika haberine göre, Adana'da peş peşe şiddetli deprem meydana geldi. Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerindeki illerde yaşanan her sarsıntı endişeye neden oluyor. Ülke genelinde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı kaydedilirken son olarak Adana Saimbeyli merkezli bir deprem meydana geldi. Bu noktada az önce Adana'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 12 Mayıs 2023 Adana deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...