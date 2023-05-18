MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Ege Denizi sallanıyor! Az önce Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberine göre, Ege Denizi açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Muğla'da da hissedildi. Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerindeki illerde yaşanan her sarsıntı endişeye neden oluyor. Ülke genelinde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı kaydedilirken son olarak Muğla ili Datça ilçesinde hisssedilen deprem korkuttu. Bu noktada az önce Muğla'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 18 Mayıs 2023 Muğla deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...