Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Ege Denizi sallanıyor! Az önce Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 18.05.2023 23:08 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 23:08

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Ege Denizi sallanıyor! Az önce Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Muğla deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Girit Adası açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Yerin 9.07 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Muğla ili Datça ilçesi çevresinde de hissedildi. Yüzyılın felaketi sonrası diken üstünde olan vatandaşlar az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan sarsıntılar 18 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Muğla deprem son dakika gelişmeleri...

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Ege Denizi sallanıyor! Az önce Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberine göre, Ege Denizi açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Muğla'da da hissedildi. Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerindeki illerde yaşanan her sarsıntı endişeye neden oluyor. Ülke genelinde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı kaydedilirken son olarak Muğla ili Datça ilçesinde hisssedilen deprem korkuttu. Bu noktada az önce Muğla'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 18 Mayıs 2023 Muğla deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Ege Denizi sallanıyor! Az önce Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: EGE DENİZİ AÇIKLARINDA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü verilerine göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda saat 21.58'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 9.07 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak kayıtlara geçti..

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Ege Denizi sallanıyor! Az önce Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Büyüklük:5.1 (Mw) Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [292.86 km] Datça (Muğla)

Tarih:2023-05-18

Saat:21:58:52 TSİ

Enlem:35.103 N

Boylam:24.859 E

Derinlik:9.07 km

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Ege Denizi sallanıyor! Az önce Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Ege Denizi sallanıyor! Az önce Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA