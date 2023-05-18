MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Ege Denizi sallanıyor! Az önce Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Muğla deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Girit Adası açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Yerin 9.07 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Muğla ili Datça ilçesi çevresinde de hissedildi. Yüzyılın felaketi sonrası diken üstünde olan vatandaşlar az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan sarsıntılar 18 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Muğla deprem son dakika gelişmeleri...