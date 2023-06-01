DSİ kura sonuçları sorgulama 2023 ekranı | www.dsi.gov.tr işçi alımı sonuç ekranı ile kura sonuçları açıklandı mı, nihai liste ne zaman açıklanacak?

DSİ kura sonuçları için kuruma başvuru yapan binlerce vatandaşın beklediği gün geldi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 819 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. 16 Mayıs'ta son bulan başvuru sürecinin ardından DSİ kura sonucu sorgulama ekranı incelemeler arasında yerini aldı. Bugün yapılması planlanan kura çekimi ile ilgili olarak, DSİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. İşte www.dsi.gov.tr işçi alımı sonuç ekranı ile asil ve yedek nihai isim listesi…