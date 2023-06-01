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Haberler Fotohaber DSİ kura sonuçları sorgulama 2023 ekranı | www.dsi.gov.tr işçi alımı sonuç ekranı ile kura sonuçları açıklandı mı, nihai liste ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.06.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 08:58

DSİ kura sonuçları sorgulama 2023 ekranı | www.dsi.gov.tr işçi alımı sonuç ekranı ile kura sonuçları açıklandı mı, nihai liste ne zaman açıklanacak?

DSİ kura sonuçları için kuruma başvuru yapan binlerce vatandaşın beklediği gün geldi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 819 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. 16 Mayıs'ta son bulan başvuru sürecinin ardından DSİ kura sonucu sorgulama ekranı incelemeler arasında yerini aldı. Bugün yapılması planlanan kura çekimi ile ilgili olarak, DSİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. İşte www.dsi.gov.tr işçi alımı sonuç ekranı ile asil ve yedek nihai isim listesi…

DSİ kura sonuçları sorgulama 2023 ekranı | www.dsi.gov.tr işçi alımı sonuç ekranı ile kura sonuçları açıklandı mı, nihai liste ne zaman açıklanacak?

DSİ kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Daha önce belirtildiği üzere kura sonuçlarından sonra gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınavlar için belirtilen kadronun 4 katı kadar aday çağırılacak. Devlet Su İşleri bünyesinde istihdam edilmek üzere başvuruda bulunan binlerce aday DSİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. www.dsi.gov.tr işçi alımı sonuç ekranı üzerinden sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri asil ve yedek nihai isim listesi ile yayınlanacak. İşte DSİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar.

DSİ kura sonuçları sorgulama 2023 ekranı | www.dsi.gov.tr işçi alımı sonuç ekranı ile kura sonuçları açıklandı mı, nihai liste ne zaman açıklanacak?

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ 819 işçi alımı için yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava katılım gösterecek adaylar kura çekimi ile belirlenecek.

Buna göre DSİ işçi alımı kura çekimi 1 Haziran 2023 Perşembe günü (bugün) yapılacak.

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DSİ kura sonuçları sorgulama 2023 ekranı | www.dsi.gov.tr işçi alımı sonuç ekranı ile kura sonuçları açıklandı mı, nihai liste ne zaman açıklanacak?

Sınavlara iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday çağrılacak.

Bu adaylar 1 Haziran 2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve saatine ilişkin bilgiler, alımı yapacak DSİ bölge müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak.

DSİ kura sonuçları sorgulama 2023 ekranı | www.dsi.gov.tr işçi alımı sonuç ekranı ile kura sonuçları açıklandı mı, nihai liste ne zaman açıklanacak?

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU NİHAİ İSİM LİSTESİ SORGULA

Kura sonuçları sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayarak asil ve yedek isim listesine ulaşabilirsiniz.

DSİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

DSİ kura sonuçları sorgulama 2023 ekranı | www.dsi.gov.tr işçi alımı sonuç ekranı ile kura sonuçları açıklandı mı, nihai liste ne zaman açıklanacak?

SINAV DEĞERLENDİRME VE BAŞARI PUANI

İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacak.

Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlendi. Altmış (60) puanın altındakiler dikkate alınmayacaktır.

İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacak. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecek.

Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacak.

Kuruma ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacak.

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