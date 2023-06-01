DSİ kura sonuçları sorgulama 2023 ekranı | www.dsi.gov.tr işçi alımı sonuç ekranı ile kura sonuçları açıklandı mı, nihai liste ne zaman açıklanacak?

DSİ kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Daha önce belirtildiği üzere kura sonuçlarından sonra gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınavlar için belirtilen kadronun 4 katı kadar aday çağırılacak. Devlet Su İşleri bünyesinde istihdam edilmek üzere başvuruda bulunan binlerce aday DSİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. www.dsi.gov.tr işçi alımı sonuç ekranı üzerinden sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri asil ve yedek nihai isim listesi ile yayınlanacak. İşte DSİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar.