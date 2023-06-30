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Haberler Fotohaber Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? Memur emekli zammı belli oluyor! Haziran enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanacak
Giriş Tarihi: 30.06.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 12:00

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? Memur emekli zammı belli oluyor! Haziran enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanacak

Memur emekli zammı üzerinde etkili olacak 6 aylık enflasyon rakamları belli oluyor. Her ay olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılacak TEFE-TÜFE rakamları emekli ve memur zammı etkisiyle kira artış oranı, bedelli askerlik ücreti gibi kalemlerde de sorgulanıyor. 2023 Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak sorusu yanıt arıyor. Geçtiğimiz rakamlarda, aylık bazda yüzde 0,04 artışla yıllık bazda yüzde 39,59 olarak görülen enflasyon için heyecan dorukta. Peki, enflasyon oranı 2023 Haziran ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, enflasyon beklentisi!

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? Memur emekli zammı belli oluyor! Haziran enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanacak

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta sorusu yanıt arıyor. Memur ve emekli zammını doğrudan ilgilendiren enflasyon rakamları üzerine Başkan Erdoğan tarafından açıklanması beklenen refah payı rakamı gündemde olacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanacak rakamlar birçok kalem üzerinde dolaylı yoldan etkili olacak. Peki, enflasyon oranı 2023 Haziran ne zaman açıklanacak? İşte, TÜİK enflasyon beklentisi hakkında merak edilenler…

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? Memur emekli zammı belli oluyor! Haziran enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanacak

TÜİK HAZİRAN 2023 ENFLASYON VERİLERİ TEFE-TÜFE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gözler TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Özellikle memur ve emekli maaşları için büyük bir dikkatle beklenen enflasyon rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Haziran ayı enflasyon oranlarının da 3 Temmuz'da açıklanacağı tahmin ediliyor.

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Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? Memur emekli zammı belli oluyor! Haziran enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanacak

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2023

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? Memur emekli zammı belli oluyor! Haziran enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanacak

GEÇTİĞİMİZ AY ENFLASYON ORANI NE OLDU?

Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları 2023

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? Memur emekli zammı belli oluyor! Haziran enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanacak

EMEKLİ MEMUR ZAMMI ENFLASYON RAKAMLARI VE REFAH PAYI İLE BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada çalışan, memur ve emekliye müjdeyi şu sözlerle vermişti:

''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız.''

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