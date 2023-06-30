Giriş Tarihi: 30.06.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 12:00

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? Memur emekli zammı belli oluyor! Haziran enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanacak

Memur emekli zammı üzerinde etkili olacak 6 aylık enflasyon rakamları belli oluyor. Her ay olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılacak TEFE-TÜFE rakamları emekli ve memur zammı etkisiyle kira artış oranı, bedelli askerlik ücreti gibi kalemlerde de sorgulanıyor. 2023 Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak sorusu yanıt arıyor. Geçtiğimiz rakamlarda, aylık bazda yüzde 0,04 artışla yıllık bazda yüzde 39,59 olarak görülen enflasyon için heyecan dorukta. Peki, enflasyon oranı 2023 Haziran ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, enflasyon beklentisi!