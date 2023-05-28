Erzurum seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Erzurum seçim sonucu oy oranları ne oldu?

Erzurum seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sebebiyle gündeme geldi. 28 Mayıs seçimi sonrası Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı araştırmaları hız kazandı. 2023 Seçim sonucu ile Cumhur İttifakı adayı ve Millet İttifakı adayı oy sonuçları ortaya çıkıyor. Vatandaşlar ise hangi adayın kazandığını öğrenmek adına "2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı?" sorusunu yöneltiyor. YSK tarafından açıklanan canlı ve anlık veriler yakından takip ediliyor. Peki, 2023 Erzurum seçim sonuçları açıklandı mı, hangi aday ne kadar oy aldı? İşte, Erzurum Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları ile son durum gelişmeleri…