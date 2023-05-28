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Haberler Fotohaber Erzurum seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Erzurum seçim sonucu oy oranları ne oldu?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 00:31 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 01:49

Erzurum seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Erzurum seçim sonucu oy oranları ne oldu?

Erzurum seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sebebiyle gündeme geldi. 28 Mayıs seçimi sonrası Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı araştırmaları hız kazandı. 2023 Seçim sonucu ile Cumhur İttifakı adayı ve Millet İttifakı adayı oy sonuçları ortaya çıkıyor. Vatandaşlar ise hangi adayın kazandığını öğrenmek adına "2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı?" sorusunu yöneltiyor. YSK tarafından açıklanan canlı ve anlık veriler yakından takip ediliyor. Peki, 2023 Erzurum seçim sonuçları açıklandı mı, hangi aday ne kadar oy aldı? İşte, Erzurum Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları ile son durum gelişmeleri…

Erzurum seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Erzurum seçim sonucu oy oranları ne oldu?

2023 Erzurum seçim sonuçları açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimi ardından Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı araştırılıyor. ''2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı?'' sorusu YSK tarafından anlık olarak açıklanan 2023 Seçim sonucu verileri ile yanıt buluyor. Cumhur İttifakı adayı ve Millet İttifakı adayı oy oranları il il takip ediliyor. Erzurum seçim sonuçları 2023 canlı verileri sabah.com.tr seçim sonuç sayfasında yerini alıyor! İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Erzurum Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları…

Erzurum seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Erzurum seçim sonucu oy oranları ne oldu?

ERZURUM 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest hale gelecek.

YSK'nın belirlediği kurala göre Erzurum Seçim Sonuçları 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra kamuoyuna aktarılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Erzurum Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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Erzurum seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Erzurum seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ERZURUM'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Erzurum seçmen sayısı 510.281 olurken katılım oranı %81.7 olarak açıklandı. 2241 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 431.076 olarak belirlendi.

Erzurum seçim sonuçları verilerine göre, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı %68.59 oldu. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise %24.56 olarak açıklandı.

Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın oy oranı %6.57 olurken seçime kısa süre kala adaylıktan çekilme kararı alan Muharrem İnce'nin oy oranı ise %0.28 oldu.

Erzurum seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Erzurum seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ERZURUM'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Milletvekili Seçimleri'nde Erzurum seçmen sayısı 524.628 olurken katılım oranı %86.63 olarak açıklandı.

2241 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 443.740 olarak belirlendi. İşte partilerin ve ittifakların oyları:

Cumhur İttifakı: %66.64

Millet İttifakı: %16.53

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %9.9

Ata İttifakı: %2.59

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.31

AK Parti: %43.32

MHP: %16.67

Yeşil Sol Parti: %9.9

İYİ Parti: %9.5

CHP: %7.04

Yeniden Refah Partisi: %4.92

Erzurum seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Erzurum seçim sonucu oy oranları ne oldu?

ERZURUM İLÇELERİ

Erzurum'da toplam olarak 20 ilçe bulunur. Erzurum'un ilçeleri sırası ile Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere, Yakutiye şeklindedir.

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