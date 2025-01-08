Giriş Tarihi: 08.01.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
18:45
Ev sahibi olmak isteyen dar gelirliye Bakan Şimşek'ten konut müjdesi! 2025 yılı işaret edildi
Ev sahibi olmak isteyen dar gelirliye konut müjdesi geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, dar gelirlilerin ve ilk defa konut alacakların bu dönemin en önemli önceliği olacağını söyledi. Bakan Şimşek ayrıca, enflasyonu yüzde 20 civarına çekme hedefleri olduğunu bildirdi.