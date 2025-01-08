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Haberler Fotohaber Ev sahibi olmak isteyen dar gelirliye Bakan Şimşek'ten konut müjdesi! 2025 yılı işaret edildi
Giriş Tarihi: 08.01.2025 18:45 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 18:45

Ev sahibi olmak isteyen dar gelirliye Bakan Şimşek'ten konut müjdesi! 2025 yılı işaret edildi

Ev sahibi olmak isteyen dar gelirliye konut müjdesi geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, dar gelirlilerin ve ilk defa konut alacakların bu dönemin en önemli önceliği olacağını söyledi. Bakan Şimşek ayrıca, enflasyonu yüzde 20 civarına çekme hedefleri olduğunu bildirdi.

Ev sahibi olmak isteyen dar gelirliye Bakan Şimşek’ten konut müjdesi! 2025 yılı işaret edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Jeopolitik gelişmeler hepimizin radarında ve yakından takip ettiğimiz bir husus. Şunun altını çizmek istiyorum; jeopolitik gelişmeler, Türkiye'nin artan jeopolitik önemini ortaya koyacak, 2025'te bu daha net bir şekilde ortaya çıkmış olacak." dedi.

Ev sahibi olmak isteyen dar gelirliye Bakan Şimşek’ten konut müjdesi! 2025 yılı işaret edildi

Şimşek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) "2024 Yılı Değerlendirmesi 2025 Yılı Beklentileri" programındaki konuşmasında, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Ev sahibi olmak isteyen dar gelirliye Bakan Şimşek’ten konut müjdesi! 2025 yılı işaret edildi

Kısa vadede dünya ekonomisinde Türkiye ekonomisi açısından önemi olan ve ülkeyi etkileyen konulara değinen Şimşek, 2025'te Avrupa Birliği ve Türkiye'nin yakın coğrafyasında büyümenin hızlanmasının beklendiğini anımsattı.

Ev sahibi olmak isteyen dar gelirliye Bakan Şimşek’ten konut müjdesi! 2025 yılı işaret edildi

Şimşek, bunun gerçekleşmesi durumunda dış talep, ihracat açısından bunun olumlu bir trend olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu durum, Türkiye'nin programını, büyümesini, ihracatını destekleyici bir trend.

Ev sahibi olmak isteyen dar gelirliye Bakan Şimşek’ten konut müjdesi! 2025 yılı işaret edildi

Avrupa ve ABD'nin ekonomi politikalarında belirsizliklerde bir artış var, önemli ölçüde siyasi dinamiklerden kaynaklanıyor, küresel enflasyondaki düşüş ise bizim için destekleyici. Daha uygun kısa vadeli finansal koşullar, OVP'yi de ekonomik aktiviteyi de destekleyici nitelikte. Bizi en yakından ilgilendiren petrol, doğal gaz gibi emtia fiyatlarında bugün itibarıyla reel artış öngörülmüyor.

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