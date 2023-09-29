Evlilik kredisi şartları son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı: Meclis’e gelecek! Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilecek, yaş şartı kaç?

Giriş Tarihi: 29.09.2023 20:50 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 11:19

Evlilik kredisi şartları son dakika gelişmeleri ile araştırma konusu olmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere seçim döneminde yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi desteği verileceği açıklanmıştı. Bu noktada faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilecek, yaş şartı kaç sorularına yanıt aranırken bir son dakika açıklaması geldi. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası "Önümüzdeki günlerde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'imizin takdirine sunacağız." dedi. Evlilik hazırlığında olan çiftler devlet destekli kredi veren bankalar listesi, yaş şartı ve başvuru süreci ile ilgili detaylar için gözlerini TBMM'ye çevrilmiş durumda. Peki, faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır, hangi bankalar veriyor? İşte, son durum ve gelişmeler…