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Haberler Fotohaber Evlilik kredisi şartları son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı: Meclis'e gelecek! Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilecek, yaş şartı kaç?
Giriş Tarihi: 29.09.2023 20:50 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 11:19

Evlilik kredisi şartları son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı: Meclis'e gelecek! Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilecek, yaş şartı kaç?

Evlilik kredisi şartları son dakika gelişmeleri ile araştırma konusu olmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere seçim döneminde yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi desteği verileceği açıklanmıştı. Bu noktada faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilecek, yaş şartı kaç sorularına yanıt aranırken bir son dakika açıklaması geldi. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası "Önümüzdeki günlerde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'imizin takdirine sunacağız." dedi. Evlilik hazırlığında olan çiftler devlet destekli kredi veren bankalar listesi, yaş şartı ve başvuru süreci ile ilgili detaylar için gözlerini TBMM'ye çevrilmiş durumda. Peki, faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır, hangi bankalar veriyor? İşte, son durum ve gelişmeler…

Evlilik kredisi şartları son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı: Meclis’e gelecek! Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilecek, yaş şartı kaç?

Evlilik kredisi başvuru ne zaman başlıyor, nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. Evlilikleri teşvik etmek amacıyla verilecek olan devlet destekli faizsiz kredi ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Kabine Toplantısı kararlarını açıklayan Başkan Erdoğan, ''Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız.'' dedi. Kanun teklifinin kısa süre içerisinde Meclis'e sunulacağı bildirilirken 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Evlilik hazırlığında olan binlerce çift ''Evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilecek, yaş şartı kaç, hangi bankalar veriyor?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar 2023 listesi ve ödeme planı ile ilgili tüm detaylar…

Evlilik kredisi şartları son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı: Meclis’e gelecek! Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilecek, yaş şartı kaç?

SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi.

Başkan Erdoğan, ekonomik gelişmeler, emekliye maaş düzenlemesi, gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteği, evlilik kredisi gündemiyle yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeni evlenecek çiftlere verilecek evlilik kredisi ile ilgili son gelişmeler de Kabine Toplantısı kararları ile kamuoyuna duyuruldu.

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Evlilik kredisi şartları son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı: Meclis’e gelecek! Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilecek, yaş şartı kaç?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?

Başkan Erdoğan, evlilik kredisi ile ilgli olarak şunları kaydetti:

''Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizin hazırlıklarını tamamladık.

Evlilik kredisi şartları son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı: Meclis’e gelecek! Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilecek, yaş şartı kaç?

Önümüzdeki günlerde, Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğal gaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.

Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.''

Evlilik kredisi şartları son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı: Meclis’e gelecek! Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilecek, yaş şartı kaç?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

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