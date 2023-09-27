EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM 2023 | Kabine’de duyuruldu! Faizsiz 150 bin evlilik kredisi kimlere verilecek, kaç yaşında olmak gerekiyor, hangi bankalar veriyor?

Evlilik kredisi detayları belli oldu. Başkan Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve evlilik hazırlığında olan binlerce vatandaşın ilgiyle takip ettiği sürecin ayrıntıları 26 Eylül Salı günü sona eren Kabine toplantısı sonrası belli oldu. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası "Önümüzdeki günlerde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'imizin takdirine sunacağız." açıklamalarında bulundu. 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları ve kimlere evlilik kredisi verileceği mecliste netlik kazanacak. Peki, evlilik kredisi ne zaman açıklanacak? Faizsiz 150 bin evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Faizsiz evlilik kredisi başvurları başladı mı, ne zaman başlayaak, hangi bankalar veriyor?