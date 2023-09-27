EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM 2023 | Kabine’de duyuruldu! Faizsiz 150 bin evlilik kredisi kimlere verilecek, kaç yaşında olmak gerekiyor, hangi bankalar veriyor?

Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır soruları evlilik hazırlığında olan binlerce çift tarafından araştırılıyordu. 26 Eylül Salı günü gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan evlilik kredisine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. "Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık." ifadelerini kullandı. Hal böyle olunca çiftler, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihi ile ilgili araştırmalarına hız kazandı. Peki, Evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilecek, yaş şartı kaç, hangi bankalar veriyor? İşte, Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar 2023 listesi ve sürece dair tüm merak edilenler haberimizde…