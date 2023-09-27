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Haberler Fotohaber EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM 2023 | Kabine'de duyuruldu! Faizsiz 150 bin evlilik kredisi kimlere verilecek, kaç yaşında olmak gerekiyor, hangi bankalar veriyor?
Giriş Tarihi: 27.09.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 16:15

EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM 2023 | Kabine'de duyuruldu! Faizsiz 150 bin evlilik kredisi kimlere verilecek, kaç yaşında olmak gerekiyor, hangi bankalar veriyor?

Evlilik kredisi detayları belli oldu. Başkan Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve evlilik hazırlığında olan binlerce vatandaşın ilgiyle takip ettiği sürecin ayrıntıları 26 Eylül Salı günü sona eren Kabine toplantısı sonrası belli oldu. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası "Önümüzdeki günlerde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'imizin takdirine sunacağız." açıklamalarında bulundu. 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları ve kimlere evlilik kredisi verileceği mecliste netlik kazanacak. Peki, evlilik kredisi ne zaman açıklanacak? Faizsiz 150 bin evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Faizsiz evlilik kredisi başvurları başladı mı, ne zaman başlayaak, hangi bankalar veriyor?

EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM 2023 | Kabine’de duyuruldu! Faizsiz 150 bin evlilik kredisi kimlere verilecek, kaç yaşında olmak gerekiyor, hangi bankalar veriyor?

Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır soruları evlilik hazırlığında olan binlerce çift tarafından araştırılıyordu. 26 Eylül Salı günü gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan evlilik kredisine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. "Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık." ifadelerini kullandı. Hal böyle olunca çiftler, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihi ile ilgili araştırmalarına hız kazandı. Peki, Evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilecek, yaş şartı kaç, hangi bankalar veriyor? İşte, Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar 2023 listesi ve sürece dair tüm merak edilenler haberimizde…

EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM 2023 | Kabine’de duyuruldu! Faizsiz 150 bin evlilik kredisi kimlere verilecek, kaç yaşında olmak gerekiyor, hangi bankalar veriyor?

SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi.

Başkan Erdoğan, ekonomik gelişmeler, emekliye maaş düzenlemesi, gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteği, evlilik kredisi gündemiyle yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeni evlenecek çiftlere verilecek evlilik kredisi ile ilgili son gelişmeler de Kabine Toplantısı kararları ile kamuoyuna duyuruldu.

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EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM 2023 | Kabine’de duyuruldu! Faizsiz 150 bin evlilik kredisi kimlere verilecek, kaç yaşında olmak gerekiyor, hangi bankalar veriyor?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?

Başkan Erdoğan, evlilik kredisi ile ilgli olarak şunları kaydetti:

''Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizin hazırlıklarını tamamladık.

EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM 2023 | Kabine’de duyuruldu! Faizsiz 150 bin evlilik kredisi kimlere verilecek, kaç yaşında olmak gerekiyor, hangi bankalar veriyor?

Önümüzdeki günlerde, Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğal gaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.

Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.''

EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM 2023 | Kabine’de duyuruldu! Faizsiz 150 bin evlilik kredisi kimlere verilecek, kaç yaşında olmak gerekiyor, hangi bankalar veriyor?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

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