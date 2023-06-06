Giriş Tarihi: 06.06.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 12:38

Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası finali Fenerbahçe Başakşehir maçı nerede oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası final maçı için az bir süre kaldı. Ligi ikinci bitirip sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan sarı lacivertli ekip, uzun süredir evine götüremediği Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor. Maçı yerinden takip etmek isteyenler, "Fenerbahçe Başakşehir maçı nerede oynanacak, biletler satışa çıktı mı?" sorusuna yanıt arıyor. 2023 Ziraat Türkiye Kupası Finalinin diğer ekibi İstanbul Başakşehir, ilk Türkiye Kupası'nı kaldırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar