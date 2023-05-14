Gaziantep milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları tam liste

Gaziantep milletvekili adayları, Türkiye'nin Genel Seçimin'nin yapıldığı 14 Mayıs'ta gündeme geldi. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Milletvekili adayları seçim gününde merak edilen konu başlığı arasında yer aldı. Partiler yapılan başvurularını değerlendirdi ve hazırladıkları listeleri YSK'ya sunmuştu. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti adayları için gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandı. Gaziantep milletvekili adayları aday listesi gündemdeki yerini aldı. Peki 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları tam liste? İşte Gaziantep milletvekili adayları 2023