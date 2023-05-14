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Haberler Fotohaber Gaziantep milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları tam liste
Giriş Tarihi: 14.05.2023 17:38 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 17:55

Gaziantep milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları tam liste

Gaziantep milletvekili adayları, Türkiye'nin Genel Seçimin'nin yapıldığı 14 Mayıs'ta gündeme geldi. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Milletvekili adayları seçim gününde merak edilen konu başlığı arasında yer aldı. Partiler yapılan başvurularını değerlendirdi ve hazırladıkları listeleri YSK'ya sunmuştu. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti adayları için gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandı. Gaziantep milletvekili adayları aday listesi gündemdeki yerini aldı. Peki 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları tam liste? İşte Gaziantep milletvekili adayları 2023

Gaziantep milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları tam liste

Gaziantep AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Milletvekili adayları seçim gününde merak edilen konu başlığı arasında yer aldı. Partiler yapılan başvurularını değerlendirdi ve hazırladıkları listeleri YSK'ya sunmuştu. Gaziantep milletvekili adayları için gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandı. 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge aday listesi gündemdeki yerini aldı. Peki 28. Dönem Gaziantep AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Milletvekili adayları kimler oldu? İşte Gaziantep milletvekili adayları 2023

Gaziantep milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları tam liste

AK PARTİ 2023 GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 ABDULHAMİT GÜL
2 MEHMET EYUP ÖZKEÇECİ
3 ALİ ŞAHİN
4 DERYA BAKBAK
5 MESUT BOZATLI
6 ŞEHZADE DEMİR
7 İRFAN ÇELİKASLAN
8 BÜNYAMİN BOZGEYİK
9 FERAY YILMAZ
10 MUHAMMED HAKAN TANRIÖVER
11 HASAN TEKE
12 ABDULLAH DURDU
13 CUMA REYHAN
14 ABDULLAH KORKMAZ

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Gaziantep milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları tam liste

GAZİANTEP 2023 CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 HASAN ÖZTÜRKMEN
2 MELİH MERİÇ
3 ERTUĞRUL KAYA
4 REİS REİSOĞLU
5 ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ
6 ERDAL GEÇİT
7 SELİM KARAHAN
8 MÜSLÜM ŞAHİNSOY
9 HASAN GÜR
10 MEHMET İSLAM
11 AHMET İDRİS İNAL
12 FATMA MÜGE DÜŞÜN
13 GÖKHAN ÇELİKTÜRK
14 VİJDAN AKTAŞ

GAZİANTEP 2023 MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 SERMET ATAY
2 MUSTAFA BOZGEYİK
3 ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN
4 MAHMUT CÜNEYT GÖZ
5 ABDULLAH ŞAŞUŞAĞI
6 ELİF ASLI ERCİHAN
7 AYŞEGÜL KÖROĞLU
8 ENDER ÖZKARSLIGİL
9 RAMAZAN YILDIZ
10 FATİH YUNUS
11 FAHRİ ÇEVİK
12 GÜRKAN KIRAÇ
13 AHMET DURMUŞ YILMAZ
14 ALPASLAN SAVAŞ

Gaziantep milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları tam liste

GAZİANTEP 2023 İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 MEHMET MUSTAFA GÜRBAN
2 MEHMET AY
3 MEHMET ÖZBERK
4 MEDİNE İLAY YILDIRIM
5 HALİL KILINÇ
6 MEHMET MURAT YAPRAK
7 MESUT NİZİPLİOĞLU
8 SEMA ALBAYRAM
9 MEHMET ALİ YILDIRIM
10 TİBET EKİNCİ YÜKSEK
11 OKTAY İYİSARAÇ
12 NERMİN TUZCU
13 HASAN ALPDOĞAN
14 ABUBEKİR TEK

Gaziantep milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları tam liste
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