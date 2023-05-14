Gaziantep milletvekili adayları 2023: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Gaziantep milletvekili adayları tam liste

Gaziantep AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Milletvekili adayları seçim gününde merak edilen konu başlığı arasında yer aldı. Partiler yapılan başvurularını değerlendirdi ve hazırladıkları listeleri YSK'ya sunmuştu. Gaziantep milletvekili adayları için gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandı. 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge aday listesi gündemdeki yerini aldı. Peki 28. Dönem Gaziantep AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Milletvekili adayları kimler oldu? İşte Gaziantep milletvekili adayları 2023