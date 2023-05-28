Gaziantep seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Gaziantep seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 Mayıs 2023 Gaziantep seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde, ilk turda en çok oy alan iki Cumhurbaşkanı adayı yarıştı. 8.00-17.00 saatleri arasında sandık başına giderek oy kullanan vatandaşlar 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları il il belli oluyor. YSK tarafından son dakika açıklanan Gaziantep seçim sonuçları 2023 canlı ve anlık verileri sabah.com.tr 2023 Seçim sonucu sayfasında yerini alıyor. İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları son durum…