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Haberler Fotohaber Gaziantep seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Gaziantep seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 01:00 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 02:05

Gaziantep seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Gaziantep seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 Mayıs 2023 Gaziantep seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde, ilk turda en çok oy alan iki Cumhurbaşkanı adayı yarıştı. 8.00-17.00 saatleri arasında sandık başına giderek oy kullanan vatandaşlar 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları il il belli oluyor. YSK tarafından son dakika açıklanan Gaziantep seçim sonuçları 2023 canlı ve anlık verileri sabah.com.tr 2023 Seçim sonucu sayfasında yerini alıyor. İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları son durum…

Gaziantep seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Gaziantep seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Gaziantep seçim sonuçları 2023 araştırmaları sıklaştı. Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde, 14 Mayıs'ta yapılan Genel Seçimlerde en çok oy alan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ise Başkan Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını duyurmuştu. Şimdi ise tüm gözler 2. Tur seçim sonuçları için gelecek son dakika açıklamalara çevrilmiş durumda. Adayların oy sonuçları YSK seçim sonucu verileri ile belli olacak. Peki, 2023 Gaziantep seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları canlı takip ekranı…

Gaziantep seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Gaziantep seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

GAZİANTEP 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest hale gelecek.

YSK'nın belirlediği kurala göre Gaziantep Seçim Sonuçları 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra kamuoyuna aktarılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Gaziantep Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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Gaziantep seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Gaziantep seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİMLERİNDE GAZİANTEP'TE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Gaziantep seçmen sayısı 1.361.806 olurken katılım oranı %85,69 olarak açıklandı. 4074 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 1.144.607 olarak belirlendi.

Gaziantep seçim sonuçları verilerine göre, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı %59,76 olarak açıklandı. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise %34,65 oldu.

Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın oy oranı %5.18 olurken seçime kısa süre kala adaylıktan çekilme kararı alan Muharrem İnce'nin oy oranı ise %0.41 oldu.

Gaziantep seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Gaziantep seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE GAZİANTEP'TE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Milletvekili Seçimleri'nde Gaziantep seçmen sayısı 1.399.718 olurken katılım oranı %86.06 olarak açıklandı.

4074 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 1.171.079 olarak belirlendi. İşte partilerin ve ittifakların oyları:

Cumhur İttifakı: %59.40

Millet İttifakı: %25,77

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %9,13

ATA İttifakı: %3,47

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.31

AK Parti: %44,91

CHP: %20.35

MHP: %9,72

Yeşil Sol Parti: %9,13

İYİ Parti: %5,41

Yeniden Refah Partisi: %4,08

Zafer Partisi: %3.24

Memleket Partisi: %0.75

Gaziantep seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Gaziantep seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

GAZİANTEP İLÇELERİ

Gaziantep'te toplam olarak 9 ilçe bulunur. Gaziantep'in ilçeleri sırası ile Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Şahinbey, Şehitkamil ve Yavuzeli şeklindedir.

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