Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:42

Gaziosmanpaşa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Gaziosmanpaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Gaziosmanpaşa seçim sonuçları; 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için istatistiksel araştırma yapan vatandaşlarca inceleniyor. Gaziosmanpaşa'da hangi adayın yüzde kaç oy aldığını merak eden vatandaşlar seçimi kim kazandı, Gaziosmanpaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu diye araştırıyor. 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranları 28 Mayıs akşamı haberimizde yer alacak. İşte İstanbul Gaziosmanpaşa seçim sonuçları ekranı ile canlı veriler.