Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Gaziosmanpaşa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Gaziosmanpaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:42

Gaziosmanpaşa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Gaziosmanpaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Gaziosmanpaşa seçim sonuçları; 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için istatistiksel araştırma yapan vatandaşlarca inceleniyor. Gaziosmanpaşa'da hangi adayın yüzde kaç oy aldığını merak eden vatandaşlar seçimi kim kazandı, Gaziosmanpaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu diye araştırıyor. 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranları 28 Mayıs akşamı haberimizde yer alacak. İşte İstanbul Gaziosmanpaşa seçim sonuçları ekranı ile canlı veriler.

Gaziosmanpaşa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Gaziosmanpaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Gaziosmanpaşa seçim sonuçları ile İstanbul ilçelerinde hangi adayın ne kadar oy aldığını inceleyebilir, ilçedeki seçmenlerden en yüksek oy alan adayı öğrenebilirsiniz. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verileri 28 Mayıs akşamı canlı olarak sayfamıza eklenecek. 2. tur seçim sonuçları ekranı üzerinden adayların oy oranları ile seçimi kim kazandı sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

Gaziosmanpaşa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Gaziosmanpaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs'ta saat 17:00'de sandıklar kapanacak ve oy verme işlemi tamamlanacak. Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. Her açılan sandıktan çıkan rakamlar sabah.com.tr Gaziosmanpaşa seçim sonuçları ekranında yer alacak.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gaziosmanpaşa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Gaziosmanpaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE GAZİOSMANPAŞA'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs Pazar günü Türkiye 2023 genel seçimlerinde 28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gitti. 357 binin üzerinde seçmenin oy kullandığı Gaziosmanpaşa'da Recep Tayyip Erdoğan %55.25 oy oranıyla 175 bin 747; Kemal Kılıçdaroğlu ise %39.64 oy oranıyla 126 bin 73 oy kazandı. ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan %4.81 oy oranıyla 15,304 seçmenin oyunu aldı. Seçime günler kala adaylıktan çekildiğini açıklayan Muharrem İnce ise bu ilçede %0.3 oranında oyla 949 oy topladı.

Ak Parti Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

CHP Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

MHP Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

İyi Parti Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Gaziosmanpaşa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Gaziosmanpaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

AK Parti: %43,68

CHP: %20,90

İYİ Parti: %9,00

YEŞİL SOL: %7,50

MHP: %5,48

İTTİFAKLAR: CUMHUR İTTİFAKI VE MİLLET İTTİFAKINDA HANGİ PARTİLER VAR?

CUMHUR İTTİFAKI:

Adalet Ve Kalkınma Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Yeniden Refah Partisi

Büyük Birlik Partisi

MİLLET İTTİFAKI:

Cumhuriyet Halk Partisi

İYİ Parti

Gaziosmanpaşa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Gaziosmanpaşa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

28 Mayıs seçimlerindeki oy pusulasında; yalnızca ilk seçimde en yüksek oyu alan iki aday yer alacak. Buna göre oy pusulası aşağıdaki gibi şekillenecek;

SON DAKİKA