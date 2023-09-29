Giriş Tarihi: 29.09.2023 01:58
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
09:22
AÇIKLANDI! GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 28 EYLÜL Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? YARIŞMADA ŞOK KAVGA YAŞANDI İKİLİ BİRBİRİNE GİRDİ!
Gündüz kuşağı programları arasında yer alan, Nursel Engin'in renkli sunumuyla hafta içi her gün 13.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanan programda, günün birincisi kim oldu araştırılıyor. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yrışmada 28 Eylül çeyrek altını kim kazandı merak ediliyor. Güne hareketli başlanılan programda beklenmedik bir kavga yaşandı. İki kayınvalide kavga etti.Gelinlerin yemek yapığı, kayınvalidelerin puanladığı yarışma için puan durumu nedir, çeyrak altını kim kazandı? İşte puan durumu ve günün kazanan ismi...