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Haberler Fotohaber AÇIKLANDI! GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 28 EYLÜL Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? YARIŞMADA ŞOK KAVGA YAŞANDI İKİLİ BİRBİRİNE GİRDİ!
Giriş Tarihi: 29.09.2023 01:58 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 09:22

AÇIKLANDI! GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 28 EYLÜL Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? YARIŞMADA ŞOK KAVGA YAŞANDI İKİLİ BİRBİRİNE GİRDİ!

Gündüz kuşağı programları arasında yer alan, Nursel Engin'in renkli sunumuyla hafta içi her gün 13.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanan programda, günün birincisi kim oldu araştırılıyor. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yrışmada 28 Eylül çeyrek altını kim kazandı merak ediliyor. Güne hareketli başlanılan programda beklenmedik bir kavga yaşandı. İki kayınvalide kavga etti.Gelinlerin yemek yapığı, kayınvalidelerin puanladığı yarışma için puan durumu nedir, çeyrak altını kim kazandı? İşte puan durumu ve günün kazanan ismi...

AÇIKLANDI! GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 28 EYLÜL Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? YARIŞMADA ŞOK KAVGA YAŞANDI İKİLİ BİRBİRİNE GİRDİ!

Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler kuymaklı kavurma yemeği yaptı. Yaptıkları yemeklerden puan alan yarışmacılara günün ilk değerlendirmesi Nursel Engin'den geldi. Kayınvalidelerin de yemeklere puan verdiği ve günün birincisini belirleyen puanlar verilmeden önce, yarışmada beklenmedik bir tartışma yaşandı. İki kayınvalide birbirine girdi. Peki bu durumda, bu tartışma puan durumunu etkiledi mi? Günün birincisi kim oldu? İşte kazanan o isim...

AÇIKLANDI! GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 28 EYLÜL Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? YARIŞMADA ŞOK KAVGA YAŞANDI İKİLİ BİRBİRİNE GİRDİ!

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI, PUAN DURUMU NE?

Gelinim Mutfakta yarışması günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim "GİZEM" oldu.

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AÇIKLANDI! GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 28 EYLÜL Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? YARIŞMADA ŞOK KAVGA YAŞANDI İKİLİ BİRBİRİNE GİRDİ!

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gizem: 19

Melike: 16

Tuğba: 9

Özlem: 6

AÇIKLANDI! GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 28 EYLÜL Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? YARIŞMADA ŞOK KAVGA YAŞANDI İKİLİ BİRBİRİNE GİRDİ!

YARIŞMADA BEKLENMEDİK KAVGA!

Yarışmada iki kayınvalide sözlü bir tartışma yaşadı. Ramise Hanım tarafından Şaheste Hanım için ya o gider ya ben sözleri kullanıldı. Nursel Engin'in müdahelede bulunduğu kavga son bulsa da sözlü tartışmalar devam etti.

AÇIKLANDI! GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 28 EYLÜL Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? YARIŞMADA ŞOK KAVGA YAŞANDI İKİLİ BİRBİRİNE GİRDİ!

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