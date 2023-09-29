AÇIKLANDI! GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 28 EYLÜL Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? YARIŞMADA ŞOK KAVGA YAŞANDI İKİLİ BİRBİRİNE GİRDİ!

Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler kuymaklı kavurma yemeği yaptı. Yaptıkları yemeklerden puan alan yarışmacılara günün ilk değerlendirmesi Nursel Engin'den geldi. Kayınvalidelerin de yemeklere puan verdiği ve günün birincisini belirleyen puanlar verilmeden önce, yarışmada beklenmedik bir tartışma yaşandı. İki kayınvalide birbirine girdi. Peki bu durumda, bu tartışma puan durumunu etkiledi mi? Günün birincisi kim oldu? İşte kazanan o isim...