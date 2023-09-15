Giriş Tarihi: 15.09.2023 19:13 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 10:17

İŞTE ELENEN! Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti ve 7 bileziği kim aldı? 15 Eylül Gelinim Mutfakta elenen isim ve çeyrek altını kazanan isim açıklanıyor!

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti soruları haftanın finalinde araştırılıyor. Hafta içi her gün 13.00 itibariyle Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programında haftanın finalli geldi çattı. Dört gelinin dört kayınvalidesiyle birbirinden farklı tarifler ile yarışıyor. Altın bilezikleri kazanan yarışmacı ile elenen gelin ve kaynana ekranlarda takip edilmeye başladı. Programın sıkı takipçileri ''15 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, haftanın birincisi hangi yarışmacı?'' sorularına yanıt arıyor. Final bölümü ile birinci ve elenen isim belli oluyor. Peki, Bugün Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve bilezikleri kim aldı? İşte, 15 Eylül 2023 puan durumu…