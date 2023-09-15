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Haberler Fotohaber İŞTE ELENEN! Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti ve 7 bileziği kim aldı? 15 Eylül Gelinim Mutfakta elenen isim ve çeyrek altını kazanan isim açıklanıyor!
Giriş Tarihi: 15.09.2023 19:13 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 10:17

İŞTE ELENEN! Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti ve 7 bileziği kim aldı? 15 Eylül Gelinim Mutfakta elenen isim ve çeyrek altını kazanan isim açıklanıyor!

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti soruları haftanın finalinde araştırılıyor. Hafta içi her gün 13.00 itibariyle Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programında haftanın finalli geldi çattı. Dört gelinin dört kayınvalidesiyle birbirinden farklı tarifler ile yarışıyor. Altın bilezikleri kazanan yarışmacı ile elenen gelin ve kaynana ekranlarda takip edilmeye başladı. Programın sıkı takipçileri ''15 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, haftanın birincisi hangi yarışmacı?'' sorularına yanıt arıyor. Final bölümü ile birinci ve elenen isim belli oluyor. Peki, Bugün Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve bilezikleri kim aldı? İşte, 15 Eylül 2023 puan durumu…

İŞTE ELENEN! Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti ve 7 bileziği kim aldı? 15 Eylül Gelinim Mutfakta elenen isim ve çeyrek altını kazanan isim açıklanıyor!

Gelinim Mutfakta 15 Eylül 2023 puan durumu ile haftanın kazananı belli oluyor. Günün en yüksek puanını alan gelinin çeyrek altın aldığı, haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan gelinine 10 altın bilezik ödülünün verildiği yarışma programında rekabetin dozu bu hafta da oldukça yüksekti. Gelinim Mutfakta kim elendi, yarışmaya hangi gelin ve kaynana veda etti soruları merak ediliyor. Peki, 15 Eylül bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte, puanlar…

İŞTE ELENEN! Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti ve 7 bileziği kim aldı? 15 Eylül Gelinim Mutfakta elenen isim ve çeyrek altını kazanan isim açıklanıyor!

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziği kazanan gelin TUĞBA oldu.

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İŞTE ELENEN! Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti ve 7 bileziği kim aldı? 15 Eylül Gelinim Mutfakta elenen isim ve çeyrek altını kazanan isim açıklanıyor!

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde yarışmadan elenen gelin CANAN oldu.

İŞTE ELENEN! Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti ve 7 bileziği kim aldı? 15 Eylül Gelinim Mutfakta elenen isim ve çeyrek altını kazanan isim açıklanıyor!

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta gün birincisi olan yarışmacı Melike çeyrek altını kazandı.

İŞTE ELENEN! Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti ve 7 bileziği kim aldı? 15 Eylül Gelinim Mutfakta elenen isim ve çeyrek altını kazanan isim açıklanıyor!

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 15 EYLÜL 2023
Gelinim Mutfakta 15 Eylül 2023 puan durumu:

Melike: 17 puan

Tuğba: 14 puan

Gülenay: 12 puan

Canan: 10 puan

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