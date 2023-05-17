YSK GENEL SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanı ve Milletvekili ikinci tur öncesi seçim sonuçlarını kim kazandı, 2.tur ne zaman ve nasıl olacak?

YSK BAŞKANI YENER: İKİNCİ TUR SEÇİMLERİNİN YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR!

YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklaması şöyle:

"Saat 15:15 itibariyle sandık oranı yüzde 100 açıldı. Katılım oranı 88.92. Yurtdışında yüzde 52.69 katılım gerçekleşti. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre Sayın Erdoğan'ın yüzde 49.51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88, Sayın Oğan'ın yüzde 5.17 ve Sayın İnce'nin yüzde 0.44 oy aldığı görülmüştür.

35 bin 874 oyun tamamının Sayın Erdoğan'a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Erdoğan'ın oy oranının yüzde 49.54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verildiğine kabul etmemiz halinde yüzde 44.85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece 6271 sayılı yasanın 4. maddesinde öngörülen seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadı görülmüş, daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir."