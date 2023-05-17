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Haberler Fotohaber YSK GENEL SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanı ve Milletvekili ikinci tur öncesi seçim sonuçlarını kim kazandı, 2.tur ne zaman ve nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 17.05.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 13:41

YSK GENEL SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanı ve Milletvekili ikinci tur öncesi seçim sonuçlarını kim kazandı, 2.tur ne zaman ve nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde tüm yurdun gündeminde yer aldı. Oy kullanma saatinin 17.00 itibarıyla sona ermesiyle birlikte 18.30'da yayın yasağı sona ermişti. Toplamda yüzde 99,38 açılan sandık oranına göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89 Sinan Oğan ise yüzde 5,17 oy oranı elde etti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan gün gün ikinci tur takvimiyle birlikte, seçmenlerin 2. tur için oy vereceği tarih ve oy pusulası belli oldu. Peki Genel seçim sonuçları 2023 ne zaman? İkinci tur öncesi Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları nasıl, ikinci tur ne zaman?

YSK GENEL SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanı ve Milletvekili ikinci tur öncesi seçim sonuçlarını kim kazandı, 2.tur ne zaman ve nasıl olacak?

Genel seçim sonuçları ile ilgili sorgulamalar başladı. 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri 17.00 itibarıyla sona erdi. Türkiye Genel Seçimleri Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yanı sıra milletvekilleri için Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oyları araştırılıyor. Peki Genel seçim sonuçları 2023 ne zamna? İkinci tur öncesi Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları nasıl, ikinci tur ne zaman?

YSK GENEL SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanı ve Milletvekili ikinci tur öncesi seçim sonuçlarını kim kazandı, 2.tur ne zaman ve nasıl olacak?

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Sandıkların yüzde 99.9'u açılırken, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kaldığı açıklandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, adayların yeterli çoğunluğu alamadığını ve seçimlerin resmi olarak ikinci tura kaldığını açıkladı.

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YSK GENEL SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanı ve Milletvekili ikinci tur öncesi seçim sonuçlarını kim kazandı, 2.tur ne zaman ve nasıl olacak?

SON DAKİKA: İŞTE ADAYLARIN VE PARTİLERİN OY ORANLARI

YSK'nın açıklamasının ardından partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının da oy oranları netlik kazandı.

İşte adayların ve partilerin oy oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %49.51

Kemal Kılıçdaroğlu: %44.88

Sinan Oğan: %5.17

Muharrem İnce: %0.44

PARTİLERİN OY ORANLARI

AK Parti: %35.58

CHP: %25.33

MHP: %10.07

İYİ Parti: %9.69

Yeşil Sol Parti: %8.81

İTTİFAKLARIN OY ORANLARI:

CUMHUR İTTİFAKI: %49.46

MİLLET İTTİFAKI: %35.02

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YSK GENEL SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanı ve Milletvekili ikinci tur öncesi seçim sonuçlarını kim kazandı, 2.tur ne zaman ve nasıl olacak?

YSK BAŞKANI YENER: İKİNCİ TUR SEÇİMLERİNİN YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR!

YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklaması şöyle:

"Saat 15:15 itibariyle sandık oranı yüzde 100 açıldı. Katılım oranı 88.92. Yurtdışında yüzde 52.69 katılım gerçekleşti. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre Sayın Erdoğan'ın yüzde 49.51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88, Sayın Oğan'ın yüzde 5.17 ve Sayın İnce'nin yüzde 0.44 oy aldığı görülmüştür.

35 bin 874 oyun tamamının Sayın Erdoğan'a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Erdoğan'ın oy oranının yüzde 49.54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verildiğine kabul etmemiz halinde yüzde 44.85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece 6271 sayılı yasanın 4. maddesinde öngörülen seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadı görülmüş, daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir."

YSK GENEL SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanı ve Milletvekili ikinci tur öncesi seçim sonuçlarını kim kazandı, 2.tur ne zaman ve nasıl olacak?

2. TUR SEÇİM NE ZAMAN OLACAK?

YSK seçim takvimine göre seçimin ikinci tura kalması halinde iki hafta sonra yani 28 Mayıs Pazar günü seçim tekrar edilecek.

Bu kez sandıkta 2 seçenek olacak:

1. Recep Tayyip Erdoğan

2. Kemal Kılıçdaroğlu

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