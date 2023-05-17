YSK GENEL SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanı ve Milletvekili ikinci tur öncesi seçim sonuçlarını kim kazandı, 2.tur ne zaman ve nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde tüm yurdun gündeminde yer aldı. Oy kullanma saatinin 17.00 itibarıyla sona ermesiyle birlikte 18.30'da yayın yasağı sona ermişti. Toplamda yüzde 99,38 açılan sandık oranına göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89 Sinan Oğan ise yüzde 5,17 oy oranı elde etti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan gün gün ikinci tur takvimiyle birlikte, seçmenlerin 2. tur için oy vereceği tarih ve oy pusulası belli oldu. Peki Genel seçim sonuçları 2023 ne zaman? İkinci tur öncesi Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları nasıl, ikinci tur ne zaman?