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Haberler Fotohaber Giresun seçim sonuçları 2023 son dakika: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Giresun seçim sonucu oy oranları ne oldu?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 01:15 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 02:09

Giresun seçim sonuçları 2023 son dakika: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Giresun seçim sonucu oy oranları ne oldu?

Giresun seçim sonuçları 2023 canlı verileri yakın takibe alındı. 14 Mayıs Seçimleri ardından Meclis'e girecek 600 milletvekilli belli oldu. 13. Cumhurbaşkanı adaylarından ise yüzde 50'yi geçen olmadığı için Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. 28 Mayıs Pazar günü sandıklara giderek oy kullanan milyonlarca seçmen "Oy sonuçları ile seçimi kim kazandı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen seçim sonucu merak konusu oldu. 2. tur seçim sonuçları ve oy oranları gündemdeki yerini aldı. 2023 Giresun seçim sonuçları açıklandı mı sorusu bölge halkı tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Giresun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları güncel veriler...

Giresun seçim sonuçları 2023 son dakika: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Giresun seçim sonucu oy oranları ne oldu?

Giresun seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sebebiyle araştırılıyor. 13. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları merak ediliyor. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşen 2. tur seçim sonuçları canlı ve anlık verileri YSK tarafından açıklandıktan hemen sonra sabah.com.tr'de olacak. 2023 Giresun Seçim Sonuçları sayfası üzerinden il geneli ve ilçe ilçe tüm istatistiklere erişilebilecek. Peki, 2023 seçim sonucu ile Giresun'da seçimi kim kazandı? İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Giresun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları son dakika verileri…

Giresun seçim sonuçları 2023 son dakika: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Giresun seçim sonucu oy oranları ne oldu?

GİRESUN 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde oy kullanma saatleri Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı.

Buna göre, ülke genelinde oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacak ve 17.00 itibarıyla sona erecek.

Giresun Seçim Sonuçları YSK'nın belirlediği kural doğrultusunda 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Giresun Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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Giresun seçim sonuçları 2023 son dakika: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Giresun seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE GİRESUN'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ardından partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları YSK tarafından 81 il ve ilçeleri için ayrı ayrı açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Giresun'da 349.475 kişi oy vermek için sandık başına gitti. Açılan 1345 sandıktan çıkan geçerli oy sayısı ise 300.995 oldu.

Giresun seçim sonuçları verilerine göre en çok oy alan isim, %61.05 oy oranı ile Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başkan Erdoğan'a 183.750 kişi oy verdi.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise %32.92 oldu. Kılıçdaroğlu'na oy veren kişi sayısı ise 99.079 oldu.

Giresun seçim sonuçları 2023 son dakika: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Giresun seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İşte, Giresun 1. Tur seçim sonuçları ile adayların oy oranları:

Recep Tayyip Erdoğan: %61.05

Kemal Kılıçdaroğlu: %32.92

Sinan Oğan: %5.48

Muharrem İnce: %0.55

Giresun seçim sonuçları 2023 son dakika: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Giresun seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE GİRESUN'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

14 Mayıs 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde Giresun'da 359.789 kişi oy vermek için sandık başına gitti. Açılan 1345 sandıktan çıkan geçerli oy sayısı ise 300.995 oldu.

Giresun 1. Tur seçim sonuçlarına göre partilerin ve ittifakların oy oranları:

Cumhur İttifakı: %61.79

Millet İttifakı: %33.37

ATA İttifakı: %2.01

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %1.08

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.20

AK Parti: %43.13

CHP: %20.66

MHP: %15.61

İYİ Parti: %12.71

Yeniden Refah Partisi: %2.46

Zafer Partisi: %1.53

Memleket Partisi: %0.80

Yeşil Sol Parti: %0.56

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