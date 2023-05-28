Giresun seçim sonuçları 2023 son dakika: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Giresun seçim sonucu oy oranları ne oldu?

Giresun seçim sonuçları 2023 canlı verileri yakın takibe alındı. 14 Mayıs Seçimleri ardından Meclis'e girecek 600 milletvekilli belli oldu. 13. Cumhurbaşkanı adaylarından ise yüzde 50'yi geçen olmadığı için Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. 28 Mayıs Pazar günü sandıklara giderek oy kullanan milyonlarca seçmen "Oy sonuçları ile seçimi kim kazandı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen seçim sonucu merak konusu oldu. 2. tur seçim sonuçları ve oy oranları gündemdeki yerini aldı. 2023 Giresun seçim sonuçları açıklandı mı sorusu bölge halkı tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Giresun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları güncel veriler...