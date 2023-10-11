HAC ÖN KAYIT TARİHLERİ 2024 son dakika uzatıldı! Diyanet ile hac ön kayıtları bitti mi, son gün ne zaman, nasıl başvuru yapılır? Hac kayıtları ekranı e devlet

Diyanet İşleri Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son başvuru tarihi bugün olan 2024 yılı hac ön kayıt işlemlerinin vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine uzatıldığını açıkladı. Yeni yılda haca gitmek isteyen vatandaşlar ön kayıt işlemlerini e-devlet aracılığıyla yapacaklar. Bu noktada "2024 Hac ön kayıtları uzatıldı mı, ne zaman yapılacak, bitti mi, son gün ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, hac ön kayıt başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşe, Hac ön kayıt ekranı (e-devlet)