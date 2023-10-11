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Giriş Tarihi: 11.10.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 16:09

HAC ÖN KAYIT TARİHLERİ 2024 son dakika uzatıldı! Diyanet ile hac ön kayıtları bitti mi, son gün ne zaman, nasıl başvuru yapılır? Hac kayıtları ekranı e devlet

Diyanet İşleri Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son başvuru tarihi bugün olan 2024 yılı hac ön kayıt işlemlerinin vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine uzatıldığını açıkladı. Yeni yılda haca gitmek isteyen vatandaşlar ön kayıt işlemlerini e-devlet aracılığıyla yapacaklar. Bu noktada "2024 Hac ön kayıtları uzatıldı mı, ne zaman yapılacak, bitti mi, son gün ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, hac ön kayıt başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşe, Hac ön kayıt ekranı (e-devlet)

HAC ÖN KAYIT TARİHLERİ 2024 son dakika uzatıldı! Diyanet ile hac ön kayıtları bitti mi, son gün ne zaman, nasıl başvuru yapılır? Hac kayıtları ekranı e devlet

Hac ön kayıtları, 2024 yılında hacca gitmeyi arzulayan binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı hac ön kayıt işlemlerinin yoğun talep üzerine uzatıldığını açıkladı. Bu gelişme sonrası ise kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen vatandaşlar "2024 Hac ön kayıtları uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Vatandaşlar, hac ön kayıt işlemlerini başkanlık tarafından açıklanan tarihler arasında e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki, hac ön kayıt başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşe, Hac ön kayıt ekranı (e-devlet)

HAC ÖN KAYIT TARİHLERİ 2024 son dakika uzatıldı! Diyanet ile hac ön kayıtları bitti mi, son gün ne zaman, nasıl başvuru yapılır? Hac kayıtları ekranı e devlet

HAC ÖN KAYIT İŞLEMLERİ 15 EKİM'E KADAR UZATILDI!
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı hac ön kayıt işlemlerinin 15 Ekim 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son başvuru tarihi bugün olan 2024 yılı hac ön kayıt işlemlerinin vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 15 Ekim'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

Vatandaşlar, hac ön kayıt işlemlerini 15 Ekim'e kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

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HAC ÖN KAYIT TARİHLERİ 2024 son dakika uzatıldı! Diyanet ile hac ön kayıtları bitti mi, son gün ne zaman, nasıl başvuru yapılır? Hac kayıtları ekranı e devlet

2024 HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN, FİYATI NE KADAR?

2024 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlara yönelik ön kayıtlar 13 Eylül - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2024 yılı hac ön kayıtları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine sadece e-Devlet üzerinden alınacak. İlk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlarımız, öncelikle kayıt ücreti olan 450 TL'yi yatırdıktan sonra hac ön kaydını yapabilecek.

Hac ön kayıtlarının alınacağı 13 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında; kayıt durumunun kontrol edilmesi, kategori değişikliği, iletişim ve adres bilgileri, grup güncellemeleri, gruptan ayrılmalar, kura ili değişikliği ve çocuk adayların kaydı gibi tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Daha önce hac kaydı olup durumlarında değişiklik yapmak istemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri Başkanlığımızca otomatik olarak yenilenecek. İl, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türünde değişiklik yapmak isteyen vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden ya da il-ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarında güncelleme yapabilecek.

HAC ÖN KAYIT TARİHLERİ 2024 son dakika uzatıldı! Diyanet ile hac ön kayıtları bitti mi, son gün ne zaman, nasıl başvuru yapılır? Hac kayıtları ekranı e devlet

Başkasının yardımı olmadan günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta veya yaşlı olan vatandaşlarımız, müracaatlarını, hacca daha önce hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapabilecek.

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşlarımız, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yaptırabilecek. Söz konusu yaş aralığında bulunan çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.

"2024 Yılı Hac Organizasyonu" ile hac ön kayıtlarına dair detaylı bilgiye; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün resmî internet sitesi olan www.hac.gov.tr web adresinden, Genel Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından (@hacveumredib) ve il-ilçe müftülüklerinden ulaşılabilecek.

Ayrıca Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz çağrı merkezinden (0 850 260 13 13) hac ön kayıt süreci ve güncellemelere dair bilgi alınabilecek.

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HAC ÖN KAYIT TARİHLERİ 2024 son dakika uzatıldı! Diyanet ile hac ön kayıtları bitti mi, son gün ne zaman, nasıl başvuru yapılır? Hac kayıtları ekranı e devlet

2024 HAC FİYATLARI NE KADAR?

2024 yılı için Hac fiyatları belli olmadı.

Ancak 2023 yılı Hac kontenjanı 65 yaş üstü dahil olmak üzere 83 bin 430 olarak belirlenmişti.

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden tespit ediliyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

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