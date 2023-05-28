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Haberler Fotohaber Sakarya Hendek seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Sakarya Hendek seçim sonucu oy oranları sabah.com.tr’de!
Giriş Tarihi: 28.05.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 07:32

Sakarya Hendek seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Sakarya Hendek seçim sonucu oy oranları sabah.com.tr’de!

Sakarya Hendek seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası vatandaşlar tarafından aratılıyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde adaylar salt çoğunluk sağlayamadığı için cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. %49.52 oy alan Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan ile %44.88 oy oranına sahip Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak. Çıkacak sonuçlar ile birlikte 13. Cumhurbaşkanı belirli olacak. Hendek Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anbean sabah.com.tr seçim sayfasında yer alacak. İşte Hendek seçim sonuçları

HENDEK SEÇİM SONUÇLARI || 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sakarya Hendek seçim sonucu ve oy oranları sabah.com.tr’de!

Hendek seçim sonuçları ve adayların aldığı oy oranları hakkında araştırmalar, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri oy verme işlemi başlamasıyla birlikte başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda yarışacak ve sandığın iradesiyle birlikte kazanan 13. Cumhurbaşkanı olacak. Peki, Hendek seçimi kim kazandı? İşte Sakarya Hendek seçim sonucu 28 Mayıs 2023 hakkında son dakika haberi

HENDEK SEÇİM SONUÇLARI || 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sakarya Hendek seçim sonucu ve oy oranları sabah.com.tr’de!

HENDEK'TE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Sabah.com.tr seçim sonuçları sayfası üzerinden Sakarya Hendek seçim sonuçları hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.

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HENDEK SEÇİM SONUÇLARI || 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sakarya Hendek seçim sonucu ve oy oranları sabah.com.tr’de!

SAKARYA HENDEK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hendek seçim sonuçları 28 Mayıs 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Sakarya Hendek seçim sonuçları için linke tıklayabilirsiniz.

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları anbean takip etmek için linke tıklayabilirsiniz.

HENDEK SEÇİM SONUÇLARI || 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sakarya Hendek seçim sonucu ve oy oranları sabah.com.tr’de!

OY PUSULASI ÖRNEĞİ

HENDEK SEÇİM SONUÇLARI || 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sakarya Hendek seçim sonucu ve oy oranları sabah.com.tr’de!

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 28 MAYIS 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan (2. turda desteğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıkladı)

Muharrem İnce (çekildi)

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