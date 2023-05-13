Hopa seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Artvin Hopa seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Hopa seçim sonuçları ve partilerin oy oranları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Türkiye'nin doğudaki illeri arasında yer alan Artvin, Tunceli ve Bayburt sonrası en az milletvekili çıkaran il olarak dikkat çekiyor. Öte yandan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi'nden Muharrem İnce, Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı'ndan Sinan Oğan yarışacak. MHP, CHP, İyi Parti ve Ak Parti'nin alacağı oy oranları araştırılırken, Vatandaşlar "Artvin Hopa seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Hopa seçim sonucu ve oy oranları 2023