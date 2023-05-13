Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Hopa seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Artvin Hopa seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:39

Hopa seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Artvin Hopa seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Hopa seçim sonuçları ve partilerin oy oranları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Türkiye'nin doğudaki illeri arasında yer alan Artvin, Tunceli ve Bayburt sonrası en az milletvekili çıkaran il olarak dikkat çekiyor. Öte yandan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi'nden Muharrem İnce, Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı'ndan Sinan Oğan yarışacak. MHP, CHP, İyi Parti ve Ak Parti'nin alacağı oy oranları araştırılırken, Vatandaşlar "Artvin Hopa seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Hopa seçim sonucu ve oy oranları 2023

Hopa seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Artvin Hopa seçim sonucu ve partilerin oy oranları

73 sandıkta toplam 21 bin 320 vatandaşın oy kullanma hakkına sahip olduğu Hopa seçim sonuçları ve oy oranları araştırılıyor. Karadeniz bölgesinde yer alan Artvin toplam 2 milletvekili çıkarırken; Cumhur İttifakı'ndan Ak Parti 1, Millet İttifakı'ndan CHP 1 milletvekili çıkardı. MHP ve İyi Parti ise milletvekili çıkaramadı. Hopa seçim sonucu ve oy oranları üzerinden Artvin'de çıkacak milletvekili sayısı araştırılıyor. Bunun yanı sıra 14 Mayıs 2023 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. İşte Artvin Hopa seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Hopa seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Artvin Hopa seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Artvin Hopa Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hopa seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Artvin Hopa seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Artvin Hopa Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

Artvin Hopa seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean öğrenebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak öğrenebilirsiniz.

Hopa seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Artvin Hopa seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Hopa seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Artvin Hopa seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Oy Nasıl Kullanılır?

Genel seçimler için sandığa gitmeye hazırlanan seçmenler, "oy nasıl kullanılır" sorusuyla YSK oy kullanma rehberini inceliyor. YSK'nın oy kullanma sürecine ilişkin yaptığı uyarılar şu şekilde;

1. Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:

İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.

2. Kimlik belgenizi unutmayın:

Oy kullanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın bulunduğu nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı, askerlik belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına özel mesleki kimlik kartı, avukat, noter ya da askeri kimlik kartı gibi belgelerinizin yanınızda bulunması gerekiyor. Bu evrakların "kişinin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli ve resmi nitelikteki belgelerden biri olması gerekiyor. Aksi halde oy kullanmanıza izin verilmeyecek.

SON DAKİKA