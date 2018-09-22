İran'daki saldırının şifreleri

İRAN- IRAK SAVAŞININ YIL DÖNÜMÜNDE...

İran'da askeri tören sırasındaki saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti. İran-Irak savaşının yıl dönümünde gerçekleştirilen askeri törende İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de vardı. Peki bu kanlı saldırı ne anlama geliyor? İran'ı sarsan terör saldırısı ile ilgili merak edilen soruları ve bu saldırının şifrelerini Taha Dağlı sabah.com.tr için yanıtladı.