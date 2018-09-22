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'daki saldırının şifreleri

TAHA DAĞLI Gündem galerileri
Giriş Tarihi: 22.09.2018 17:49 Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 17:57
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'daki saldırının şifreleri
İran'daki saldırının şifreleri

İRAN- IRAK SAVAŞININ YIL DÖNÜMÜNDE...

'da sırasındaki saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti. İran-Irak savaşının yıl dönümünde gerçekleştirilen askeri törende İran Cumhurbaşkanı de vardı. Peki bu kanlı saldırı ne anlama geliyor? İran'ı sarsan terör saldırısı ile ilgili merak edilen soruları ve bu saldırının şifrelerini Taha Dağlı sabah.com.tr için yanıtladı.

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'daki saldırının şifreleri
İran'daki saldırının şifreleri

ASKERİ TÖRENİ KİMLER HEDEF ALDI?

yönetimi saldırıdan ve 'ı sorumlu tuttu. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif direk ABD'nin adını zikretti ve Suudi Arabistan'ı işaret etti.

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'daki saldırının şifreleri
İran'daki saldırının şifreleri

HASAN RUHANİ'DEN FLAŞ SÖZLER

Cumhurbaşkanı de törendeydi. İran-Irak savaşıyla ilgili konuştu ve Başkanı Trump'ı hedef alarak, "Senin de akıbetin Saddam gibi olacak" dedi. Ruhani'nin bu konuşmasının ardından ise saldırı meydana geldi.

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'daki saldırının şifreleri
İran'daki saldırının şifreleri

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARININ GÖVDE GÖSTERİSİNDE BİR MESAJ MI VAR?

devrim muhafızları genellikle bu tarz törenlerde, zırhlı araçlar, uzun menzilli füzeleri taşıyan araçlarla gövde gösterisi yapar. Törenlere Cumhurbaşkanları da katılır. Genelde batıya mesaj verilir. Bu son törende de bu yapıldı. Ancak 4 saldırganın ateş açmasıyla tören alanında can pazarı yaşandı. Özellikle İran devrim muhafızlarının saldırının başlamasıyla birlikte yaşadıkları panik anlarının kameralara yansıması da dikkat çekiciydi.

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'daki saldırının şifreleri
İran'daki saldırının şifreleri

İRAN BU SON DÖNEMDE KİMLERLE ÇATIŞMA HALİNDE?

Özellikle Temmuz'dan bu yana 'deki üslerine yönelik hava operasyonlarının sıklaştığını gördük. İsrail, Suriye'de bilhassa da Golan'a yakın bölgelerde İran'ın varlığını kesinlikle istemiyor. Bu konudaki ciddiyetini de İran üslerine yönelik saldırılarla gösteriyor.

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'daki saldırının şifreleri
İran'daki saldırının şifreleri

IRAK ÜZERİNDEN İRAN'A BİR MESAJ VAR MI?

Yakın zamanda 'de üsleri 'in hedefi oldu. Bununla birlikte Irak'taki İran yapılanmasına yönelik de Şiilerin yoğun yaşadığı Basra'da İran karşıtı ayaklanmalar meydana geldi. Irak'ta Basra üzerinden İran'a açık bir mesaj verildiğini gördük. Tahran yönetimi Basra'daki İran karşıtı ayaklanmadan da 'yi sorumlu tutmuştu.

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'daki saldırının şifreleri
İran'daki saldırının şifreleri

İRAN BU SALDIRI ÖNCESİ KİMLERİ HEDEF ALDI?

ve Irak'ta son süreçte hedef alınırken, 2 hafta önce Irak'ın kuzeyinde Erbil kentinde İran karşıtı Kürt gruplara yönelik füze saldırısı gerçekleştirmişti. İran'ın bu saldırısı da tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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