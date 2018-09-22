İran'daki saldırının şifreleri

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARININ GÖVDE GÖSTERİSİNDE BİR MESAJ MI VAR?
İran devrim muhafızları genellikle bu tarz törenlerde, zırhlı araçlar, uzun menzilli füzeleri taşıyan araçlarla gövde gösterisi yapar. Törenlere Cumhurbaşkanları da katılır. Genelde batıya mesaj verilir. Bu son törende de bu yapıldı. Ancak 4 saldırganın ateş açmasıyla tören alanında can pazarı yaşandı. Özellikle İran devrim muhafızlarının saldırının başlamasıyla birlikte yaşadıkları panik anlarının kameralara yansıması da dikkat çekiciydi.