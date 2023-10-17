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Haberler Fotohaber İSRAİL GAZZE SON DAKİKA: Hastaneye bombalı saldırı! Gazze’de son durum ne, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı?
Giriş Tarihi: 17.10.2023 23:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 23:50

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA: Hastaneye bombalı saldırı! Gazze’de son durum ne, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı?

İsrail Gazze son dakika haberleri: İsrail hastaneye bombalı saldırı gerçekleştirdi. Savaşın 11. Gününde katliamın şiddeti giderek artarken gece saatlerinde Hamas ve Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre El-Ehli Baptist Hastanesi bombalandı. Saldırıda en az 500 Filistinlinin şehit olduğu aktarıldı. Dünya basını sıcak gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. ''Gazze'de kaç kişi öldü, son durum ne'' soruları acı haberlerle güncellenmeye devam ediyor. İşte, Gazze son dakika ölü sayısı ve yaralı sayısı…

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA: Hastaneye bombalı saldırı! Gazze’de son durum ne, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı?

Gazze son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. İsrail'in hedefinde bu kez çoğunlukla kadın ve çocukların bulunduğu hastane yer aldı. Hastane bombalı saldırı ardından kullanılmaz hale gelirken yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti. Hamas saldırıyı soykırım olarak değerlendirdi. Gazze'de ölü sayısı akılalmaz rakamlara çıkmış durumda. İsrail'in katliamı şiddetlenerek devam ediyor. İşte, İsrail Gazze son durum...

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA: Hastaneye bombalı saldırı! Gazze’de son durum ne, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı?

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA: HASTANEYE BOMBALI SALDIRI!

11 gündür süren İsrail Hamas (Filistin) arasındaki savaş İsrail'in insanlık dışı hamleleriyle sürüyor. Bu kez hedefine El-Ehli Baptist Hastanesi'ni alan İsrail, çoğunluğu kadın ve çocuk olan 500'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Gazze Sağlık Bakanlığı "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine bombalı saldırısında 500 şehit var." açıklamasında bulundu.

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İSRAİL GAZZE SON DAKİKA: Hastaneye bombalı saldırı! Gazze’de son durum ne, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı?

YARALILARIN YANI SIRA EVLERİ YIKILANLAR DA VARDI!

Her noktasına ölüm yağan hastaneden akılalmaz görüntüler gelmeye devam ediyor. Paylaşılan bilgilere göre 500 kişinin öldüğü bilgisinin yanı sıra yıkılan bölümlerde enkaz altında kalan birçok kişi var. Bu noktada sayının katlanarak artması bekleniyor.

Filistin hükümetinin Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf'un aktardığına göre hastanede yaralıların yanı sıra evleri yıkılanlar da bulunuyordu.

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA: Hastaneye bombalı saldırı! Gazze’de son durum ne, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı?

GAZZE'DE SON DURUM NE, ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU, KAÇ KİŞİ YARALANDI?

İsrail Gazze üzerinde yoğun bombardırmanına devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3 bine, yaralıların sayısı 12 bin 500'e yükseldi.

Hastane saldırısıyla birlikte ölü sayısının 4 bini bulması öngörülenler arasında.

Savaşın 11. gününde ölü sayısı katlanarak artıyor.

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA: Hastaneye bombalı saldırı! Gazze’de son durum ne, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı?

DAKİKA DAKİKA İSRAİL GAZZE SON DURUM (17 EKİM 2023)

18.00: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bine, yaralıların sayısı 12 bin 500'e yükseldi

16.27: Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan El-Kerame Hastanesinin, İsrail'in hava saldırıları sonucu hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yer alan el-Kerame Hastanesinin yanı başındaki binaları bombaladığını belirtti.

15.30: İsrail ordusu, Lübnan topraklarından iki antitank füzesiyle sınırdaki Yiftah yerleşim bölgesine saldırı düzenlendiğini ve orduya ait noktalara da hafif silahlarla ateş açıldığını aktardı.

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