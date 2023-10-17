İSRAİL GAZZE SON DAKİKA: Hastaneye bombalı saldırı! Gazze’de son durum ne, ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı?

Giriş Tarihi: 17.10.2023 23:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 23:50

İsrail Gazze son dakika haberleri: İsrail hastaneye bombalı saldırı gerçekleştirdi. Savaşın 11. Gününde katliamın şiddeti giderek artarken gece saatlerinde Hamas ve Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre El-Ehli Baptist Hastanesi bombalandı. Saldırıda en az 500 Filistinlinin şehit olduğu aktarıldı. Dünya basını sıcak gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. ''Gazze'de kaç kişi öldü, son durum ne'' soruları acı haberlerle güncellenmeye devam ediyor. İşte, Gazze son dakika ölü sayısı ve yaralı sayısı…