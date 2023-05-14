İstanbul Bağcılar seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Bağcılar seçim sonucu oy oranları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Bağcılar seçim sonuçları binlerce kişinin gündeminde. Türkiye Genel Seçimleri'nde 13. Cumhurbaşkanı hem de 28. Dönem milletvekilleri seçilecek olup ''İstanbul Bağcılar seçim sonuçları 2023 açıklandı mı? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Bağcılar seçim sonucu oy oranları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Oy kullanma işleminin ardından sandıklar açılmaya başlanacak ve yasakların kalkmasıyla birlikte hangi partinin ne kadar oy aldığı açılan sandıklardan çıkan oylara göre seçim sonuçları Sabah.com.tr'de olacak. İşte İstanbul Bağcılar seçim sonuçları 2023