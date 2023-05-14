İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Bahçelievler seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları ve bu ilçede bulunan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde sandık başına giden megakent halkı gerek 13. Cumhurbaşkanlığı gerekse 28. Dönem Milletvekilliği için oylarını kullandı. Şimdi ise gözler "İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorularının yanıtında. İşte Seçim sonucu ne oldu, kim kazandı sorusunun yanıtı ve detaylar.