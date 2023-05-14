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Haberler Fotohaber İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Bahçelievler seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:48

İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Bahçelievler seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları ve bu ilçede bulunan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde sandık başına giden megakent halkı gerek 13. Cumhurbaşkanlığı gerekse 28. Dönem Milletvekilliği için oylarını kullandı. Şimdi ise gözler "İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorularının yanıtında. İşte Seçim sonucu ne oldu, kim kazandı sorusunun yanıtı ve detaylar.

İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Bahçelievler seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları ilçedeki sandıklar açıldıkça netleşiyor. Bilindiği gibi 13. Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan adaylığa ismini yazdırmıştı. Bu seçimlerde aynı zamanda 28. Dönem milletvekilleri de belirleniyor. Bu tarihi günde öne çıkan başlıklardan biri de "İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorular oluyor. İşte İstanbul Bahçelievler'den çıkan seçim sonuçları ve (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) parti parti oy oranları…

İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Bahçelievler seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

İSTANBUL BAHÇELİEVLER SEÇİM SONUÇLARI!

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

istanbul Bahçelievler Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Bahçelievler seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Bahçelievler seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Cumhurbaşkanı Adayları 2023
Recep Tayyip Erdoğan
Muharrem İnce
Kemal Kılıçdaroğlu
Sinan Oğan

İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Bahçelievler seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İstanbul 1. Bölge:

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.

İstanbul 2. Bölge:

Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

İstanbul 3. Bölge:

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri.

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