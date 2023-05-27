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Haberler Fotohaber İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bahçelievler seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:02

İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bahçelievler seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İstanbul Bahçelievler 2. Tur seçim sonuçları ile gündemde. İlk turda salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine 13. Cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura gidiliyor. Milyonlar yeniden sandık başına giderek oylarını kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez pusulada iki isim yer alacak. Cumhur ittifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu… Peki, İstanbul Bahçelievler 2. Tur seçim sonuçları ile oy oranları nasıl, seçimi kim kazandı? İşte İstanbul Bahçelievler ilçesi Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları canlı takip ekranı ve detaylar.

İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bahçelievler seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İstanbul Bahçelievler 2. Tur seçim sonuçları canlı ve güvenilir verilerle sabah.com.tr'de olacak! İlk turda da sitemiz üzerinden takip edilen seçim sonuçları, yeniden karşınızda. Bu kapsamda ise "İstanbul Bahçelievler 2. Tur seçim sonuçları ile oy oranları nasıl, seçimi kim kazandı?" soruları yanıt aramaya başladı. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Yurt içinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayacak 17.00'de sona erecek. Peki, İstanbul Bahçelievler 2. Tur seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl, seçimi kim kazandı? İşte canlı veriler ve detaylar.

İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bahçelievler seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İSTANBUL BAHÇELİEVLER SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs günü saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla YSK verileri adım adım paylaşılıyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bahçelievler seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE İSTANBUL BAHÇELİEVLER'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN %48.98 (185,639 oy)
KEMAL KILIÇDAROĞLU %46.13 (174,808 oy)
SİNAN OĞAN %4.67 (17,695 oy)
MUHARREM İNCE %0.2 (2845 oy)

İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bahçelievler seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Turunda sonuçlar; sandıklar açıldıktan sonra netleşecek.
2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Yurt içinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayacak 17.00'de sona erecek. Oy kullanma işleminin sona ermesiyle sandıklar kapanacak ve sayım işlemine geçilecek.

İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bahçelievler seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.
Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.

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