İstanbul Bahçelievler seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Bahçelievler seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İstanbul Bahçelievler 2. Tur seçim sonuçları ile gündemde. İlk turda salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine 13. Cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura gidiliyor. Milyonlar yeniden sandık başına giderek oylarını kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez pusulada iki isim yer alacak. Cumhur ittifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu… Peki, İstanbul Bahçelievler 2. Tur seçim sonuçları ile oy oranları nasıl, seçimi kim kazandı? İşte İstanbul Bahçelievler ilçesi Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları canlı takip ekranı ve detaylar.