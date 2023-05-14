İstanbul Başakşehir seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Başakşehir Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

İstanbul Başakşehir'de oy kullanımı sonrası tüm Türkiye'de olduğu gibi seçim sonuçları merakla bekleniyor. Bilindiği gibi 13. Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan adaylığa ismini yazdırmıştı ancak bu seçim yalnızca Cumhurbaşkanı değil milletvekilliği için de oy kullanıldı. Bu tarihi günde "İstanbul Başakşehir seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" soruları özellikle bu bölgedeki vatandaşların gündeminde. İşte 2023 İstanbul Başakşehir seçim sonuçları ve partilerin bu ilçeden aldığı oy oranları.