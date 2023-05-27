İstanbul Başakşehir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Başakşehir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İstanbul Başakşehir seçim sonuçları araştırılıyor. Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.88 oy toplayabildi. İlk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan üstün gelse de salt çoğunluk yani 50+1 kuralı nedeniyle seçimlerde 2. Tura gidiliyor. Bu noktada ise vatandaşlar özellikle ikamet ettikleri bölgelerdeki oy oranlarını merak ediyor. Peki, İstanbul Başakşehir seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl? İşte İstanbul Başakşehir sandıklardan çıkan seçim sonucu ve detaylar.