İstanbul Başakşehir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Başakşehir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İstanbul Başakşehir seçim sonuçları, için araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere ilk turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.88 oy toplayabilmişti. Ancak salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine 29 Mayıs tarihinde 2. Tur düzenlenecek ve diğer tüm şehir ve ilçelerde olduğu gibi Başakşehir'de de vatandaş yeniden sandık başına gidecek. Peki, İstanbul Başakşehir seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl? İşte bu bölgeden çıkan seçim sonucu ve detaylar…