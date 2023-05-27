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Haberler Fotohaber İstanbul Başakşehir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Başakşehir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:02

İstanbul Başakşehir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Başakşehir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İstanbul Başakşehir seçim sonuçları araştırılıyor. Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.88 oy toplayabildi. İlk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan üstün gelse de salt çoğunluk yani 50+1 kuralı nedeniyle seçimlerde 2. Tura gidiliyor. Bu noktada ise vatandaşlar özellikle ikamet ettikleri bölgelerdeki oy oranlarını merak ediyor. Peki, İstanbul Başakşehir seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl? İşte İstanbul Başakşehir sandıklardan çıkan seçim sonucu ve detaylar.

İstanbul Başakşehir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Başakşehir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İstanbul Başakşehir seçim sonuçları, için araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere ilk turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.88 oy toplayabilmişti. Ancak salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine 29 Mayıs tarihinde 2. Tur düzenlenecek ve diğer tüm şehir ve ilçelerde olduğu gibi Başakşehir'de de vatandaş yeniden sandık başına gidecek. Peki, İstanbul Başakşehir seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl? İşte bu bölgeden çıkan seçim sonucu ve detaylar…

İstanbul Başakşehir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Başakşehir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs günü saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla YSK verileri adım adım paylaşılıyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

İstanbul Başakşehir seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Başakşehir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Başakşehir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE İSTANBUL BAŞAKŞEHİR'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN %53.14 (151,496 oy.)
KEMAL KILIÇDAROĞLU %42.05 (119,903 oy.)
SİNAN OĞAN %4.63 (13,211 oy.)
MUHARREM İNCE %0.18 (502 oy.)

İstanbul Başakşehir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Başakşehir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Turunda sonuçlar; sandıklar açıldıktan sonra netleşecek.
2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Yurt içinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayacak 17.00'de sona erecek. Oy kullanma işleminin sona ermesiyle sandıklar kapanacak ve sayım işlemine geçilecek.

İstanbul Başakşehir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Başakşehir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.
Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.

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