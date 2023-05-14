İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beylikdüzü seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları 2023 verileri 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için sandık başına gidenlerin gündeminde yer alıyor. İstanbul 3. Seçim bölgesinde yer alan ilçede oy kullananlar Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekilleri listesi araştırmasına çıktı. Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı mercek altına alındı. Bu kapsamda 2023 İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı sorusu yanıt aramaya başladı. YSK tarafından açıklanan verilere canlı olarak sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beylikdüzü seçim sonucu ve oy oranları anlık takip ekranı…