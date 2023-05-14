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Haberler Fotohaber İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beylikdüzü seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 16:02 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 16:05

İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beylikdüzü seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları 2023 verileri 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için sandık başına gidenlerin gündeminde yer alıyor. İstanbul 3. Seçim bölgesinde yer alan ilçede oy kullananlar Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekilleri listesi araştırmasına çıktı. Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı mercek altına alındı. Bu kapsamda 2023 İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı sorusu yanıt aramaya başladı. YSK tarafından açıklanan verilere canlı olarak sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beylikdüzü seçim sonucu ve oy oranları anlık takip ekranı…

İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beylikdüzü seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılırken gözler 2023 Seçim sonucu için YSK son dakika açıklamalarına çevrildi. Yaşadıkları il ve ilçelerdeki durumu merak eden vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı sorgulamasına başladı. Öte yandan AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili listeleri de yakın takibe alınmış durumda. YSK açıklaması sonrası İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları 2023 sayfası üzerinden Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları verilerine erişebilirsiniz. Peki, Seçimi kim kazandı, kim ne kadar oy aldı? İşte, 2023 İstanbul Beylikdüzü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları güncel veriler…

İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beylikdüzü seçim sonucu ve oy oranları

2023 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İstanbul Beylikdüzü Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Beylikdüzü Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beylikdüzü seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beylikdüzü seçim sonucu ve oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beylikdüzü seçim sonucu ve oy oranları

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SEÇİM SONUÇLARI 2018

İstanbul 3. Seçim bölgesinde yer alan Beylikdüzü'nün nüfusu 412.835'tir.

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Beylikdüzü seçmen sayısı 220.711 olurken katılım oranı %88,54 olarak açıklandı.

Toplam kullanılan oy sayısı 195.419 olurken toplam geçerli oy sayısı 193.373 olarak belirlendi.

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