İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Büyükçekmece seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ardından partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları YSK tarafından 81 il ve ilçeleri için ayrı ayrı açıklamıştı.

İstanbul 3. Seçim bölgesinde yer alan İstanbul Büyükçekmece'de 197.387 kişi oy vermek için sandık başına gitti. Açılan 536 sandıktan çıkan geçerli oy sayısı ise 175.836 oldu.

Büyükçekmece seçim sonuçları verilerine göre en çok oy alan isim, %51,94 Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'na 91.333 kişi oy verdi.

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ise %43,45 oldu. Başkan Erdoğan'a oy veren kişi sayısı ise 76.400 oldu.