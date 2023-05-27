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Haberler Fotohaber İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Büyükçekmece seçim sonucu oy oranları ne oldu?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 17:17 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 17:19

İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Büyükçekmece seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2023 sayfası üzerinde sorgulamalar başladı. 3. Seçim bölgesinde yer alan ilçede oy kullanan kişiler ''2023 Seçim sonucu verileri ile seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Sandıklardan çıkan oyların sayılması ile Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları belli oluyor. 2. Tur Seçim sonuçları canlı takip ekranı il ve ilçe bazlı erişime açılacak. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrası Büyükçekmece ilçesine ait sonuçlara sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, 2023 İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları açıklandı mı? İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs İstanbul Büyükçekmece Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların oy oranları…

İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Büyükçekmece seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2023 verileri Cumhurbaşkanlığı Seçimi ardından mercek altına alındı. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı hesaplamaları sonucunda 13. Cumhurbaşkanımız belli olacak. Megakentte yaşayan vatandaşlar ilçe ilçe 2. Tur Seçim sonuçları araştırmalarına başladı. Büyükçekmece seçim sonucu ne oldu, kim ne kadar oy aldı sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhur İttifakı adayı ve Millet İttifakı adayı oy sonuçları tablosu için YSK canlı açıklamaları takip ediliyor. Peki, İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, İkinci tur 28 Mayıs 2023 İstanbul Büyükçekmece Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları…

İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Büyükçekmece seçim sonucu oy oranları ne oldu?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada oy verme işleminin 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacağı ve 17.00'de sona ereceği bildirildi.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler ise saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest hale gelecek.

İstanbul Büyükçekmece Seçim Sonuçları da YSK'nın belirlediği kural doğrultusunda 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Büyükçekmece Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Büyükçekmece seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ardından partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları YSK tarafından 81 il ve ilçeleri için ayrı ayrı açıklamıştı.

İstanbul 3. Seçim bölgesinde yer alan İstanbul Büyükçekmece'de 197.387 kişi oy vermek için sandık başına gitti. Açılan 536 sandıktan çıkan geçerli oy sayısı ise 175.836 oldu.

Büyükçekmece seçim sonuçları verilerine göre en çok oy alan isim, %51,94 Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'na 91.333 kişi oy verdi.

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ise %43,45 oldu. Başkan Erdoğan'a oy veren kişi sayısı ise 76.400 oldu.

İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Büyükçekmece seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İşte, Büyükçekmece 1. Tur seçim sonuçları ile adayların oy oranları:

Kemal Kılıçdaroğlu: %51,94

Recep Tayyip Erdoğan: %43,45

Sinan Oğan: %4,34

Muharrem İnce: %0.27

İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Büyükçekmece seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda partilerin ve ittifakların oy oranları şu şekilde olmuştu:

Millet İttifakı: %42,55

Cumhur İttifakı: %42,50

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %9.99

ATA İttifakı: %2.79

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.22

CHP: %32,67

AK Parti: %32,58

İYİ Parti: %9,88

MHP: %6,63

Yeşil Sol Parti: %5,24

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