İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Büyükçekmece seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları 2023 sayfası üzerinde sorgulamalar başladı. 3. Seçim bölgesinde yer alan ilçede oy kullanan kişiler ''2023 Seçim sonucu verileri ile seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Sandıklardan çıkan oyların sayılması ile Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları belli oluyor. 2. Tur Seçim sonuçları canlı takip ekranı il ve ilçe bazlı erişime açılacak. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrası Büyükçekmece ilçesine ait sonuçlara sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, 2023 İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları açıklandı mı? İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs İstanbul Büyükçekmece Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların oy oranları…