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Haberler Fotohaber İstanbul Esenler seçim sonuçları 2023: İstanbul 2. bölge seçim sonuçları Esenler oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:23

İstanbul Esenler seçim sonuçları 2023: İstanbul 2. bölge seçim sonuçları Esenler oy oranları

İstanbul Esenler seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Türkiye Genel Seçimleri ile il ve ilçe Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları canlı verilerle takip ediliyor. İlçede oturan İstanbul 2. Bölge seçim sonucu verilerini araştırıyor. İstanbul Esenler Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılıyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu aldıkları oy yüzdeleri ile gündemde. İşte, İstanbul Esenler seçim sonuçları 2023 son durum…

İstanbul Esenler seçim sonuçları 2023: İstanbul 2. bölge seçim sonuçları Esenler oy oranları

İstanbul ilçe seçim sonuçları son dakika takip ediliyor. 28. Dönem milletvekilleri ve 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Sandıklar açıldıkça sonuçlar yayına veriliyor. İstanbul Esenler seçim sonuçları 2. Seçim bölgesinde değerlendirilecek. Bölgede yaşayan vatandaşlar Esenler seçim sonucu araştırmalarına başladı. Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili oy oranı ile adayların oyları araştırılıyor. İşte, İstanbul Esenler seçim sonuçları 2023…

İstanbul Esenler seçim sonuçları 2023: İstanbul 2. bölge seçim sonuçları Esenler oy oranları

İSTANBUL 2. BÖLGE: ESENLER SEÇİM SONUÇLARI 2023

İstanbul 2. Bölge: Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

2023 İstanbul ilçe seçim sonuçları detaylı anlatım YSK verileri ile takip ediliyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Esenler seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Esenler seçim sonuçları 2023: İstanbul 2. bölge seçim sonuçları Esenler oy oranları

İstanbul Esenler seçim sonuçları 2023: İstanbul 2. bölge seçim sonuçları Esenler oy oranları

ESENLER SEÇİM SONUCU VE OY ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Genel Seçimleri İstanbul sonuçları ilçe ilçe araştırılıyor. Partilerin ve adayların oyları yayımlanıyor.

YSK açıklamasına göre oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında tamamlanması ardından saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İstanbul Esenler seçim sonuçları 2023: İstanbul 2. bölge seçim sonuçları Esenler oy oranları

İSTANBUL ESENLER 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI ve OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %66.87

Muharrem İnce: %18.90

Selahattin Demirtaş: %8.96

Meral Akşener: %4.05

Temel Karamollaoğlu: %1.10

Doğu Perinçek: %0.12

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