İstanbul Esenler seçim sonuçları 2023: İstanbul 2. bölge seçim sonuçları Esenler oy oranları

ESENLER SEÇİM SONUCU VE OY ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Genel Seçimleri İstanbul sonuçları ilçe ilçe araştırılıyor. Partilerin ve adayların oyları yayımlanıyor.

YSK açıklamasına göre oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında tamamlanması ardından saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.