İstanbul Esenyurt seçim sonuçları 2023: Esenyurt seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

Seçimi kim kazandı sorusunda büyük rol oynayacak İstanbul'da 3 seçim bölgesi yer alıyor. 3. Bölgede yer alan Esenyurt seçim sonucu araştırmaları gündemdeki yerini aldı. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemleri tamamlanıyor ve sandıklar açılmaya başlıyor. İlçede yaşayan vatandaşlar araştırmalara hız kazandırdı. İstanbul Esenyurt seçim sonuçları oy oranları canlı ve anlık veriler ile gündemde. İşte, Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti İstanbul Esenyurt seçim sonuçları son durum…