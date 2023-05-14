İstanbul Esenyurt seçim sonuçları 2023: Esenyurt seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

İstanbul Esenyurt seçim sonuçları 2023 son dakika oy yüzdeleri ile gündemdeki yerini aldı. İstanbul ilçe sonuçları arasında yer alan Esenyurt'ta Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy oranları araştırılmaya başladı. 3. Bölge seçim bölgesinde yer alan ilçede yaşayanlar Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı için YSK verilerini takip ediyor. İstanbul Esenyurt seçim sonucu 28. Dönem milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı için araştırılıyor. İşte, İstanbul Esenyurt seçim sonuçları…