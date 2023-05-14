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Haberler Fotohaber İstanbul Esenyurt seçim sonuçları 2023: Esenyurt seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:33

İstanbul Esenyurt seçim sonuçları 2023: Esenyurt seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

İstanbul Esenyurt seçim sonuçları 2023 son dakika oy yüzdeleri ile gündemdeki yerini aldı. İstanbul ilçe sonuçları arasında yer alan Esenyurt'ta Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy oranları araştırılmaya başladı. 3. Bölge seçim bölgesinde yer alan ilçede yaşayanlar Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı için YSK verilerini takip ediyor. İstanbul Esenyurt seçim sonucu 28. Dönem milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı için araştırılıyor. İşte, İstanbul Esenyurt seçim sonuçları

İstanbul Esenyurt seçim sonuçları 2023: Esenyurt seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

Seçimi kim kazandı sorusunda büyük rol oynayacak İstanbul'da 3 seçim bölgesi yer alıyor. 3. Bölgede yer alan Esenyurt seçim sonucu araştırmaları gündemdeki yerini aldı. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemleri tamamlanıyor ve sandıklar açılmaya başlıyor. İlçede yaşayan vatandaşlar araştırmalara hız kazandırdı. İstanbul Esenyurt seçim sonuçları oy oranları canlı ve anlık veriler ile gündemde. İşte, Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti İstanbul Esenyurt seçim sonuçları son durum…

İstanbul Esenyurt seçim sonuçları 2023: Esenyurt seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

İSTANBUL 3. BÖLGE: ESENYURT SEÇİM SONUÇLARI 2023

İstanbul 3. Bölge: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Esenyurt seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Esenyurt seçim sonuçları 2023: Esenyurt seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

2023 İstanbul ilçe seçim sonuçları Esenyurt için takip edilmeye başladı. Anlık YSK verileri sabah.com.tr'de!

İstanbul Esenyurt seçim sonuçları 2023: Esenyurt seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

ESENYURT SEÇİM SONUCU VE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Türkiye Genel Seçim İstanbul sonuçları ilçe ilçe araştırılıyor. Partilerin ve adayların oyları Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayına aktarılıyor.

İşte, partiler ve bölgelere göre milletvekili adayları:

İstanbul Esenyurt seçim sonuçları 2023: Esenyurt seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

CHP İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

MHP İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

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