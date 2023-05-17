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Haberler Fotohaber İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI || AK Parti, MHP, İyi Parti, CHP Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul seçim sonuçları oy oranları belli oldu
Giriş Tarihi: 17.05.2023 02:00 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 02:00

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI || AK Parti, MHP, İyi Parti, CHP Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul seçim sonuçları oy oranları belli oldu

İstanbul seçim sonuçları 2023 son dakika araştırılıyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri sona erdi. Cumhur İttifakı toplam 48 milletvekili çıkarırken, Millet İttifakı 39 milletvekilinde kaldı. Bu noktada CHP, İyi Parti, MHP, TİP ve Ak Parti'nin 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge İstanbul milletvekili sonuçları sıklıkla araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan ve Muharrem İnce pusulalardaki yerini aldı. İkinci tursa 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. İstanbul'da katılım oranı %90.53 olarak açıklandı. İşte İstanbul seçim sonuçları ve oy oranları

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI || AK Parti, MHP, İyi Parti, CHP Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul seçim sonuçları oy oranları belli oldu

İstanbul seçim sonuçları, partileri milletvekili sayıları ve oy oranları hakkında vatandaşlar sıklıkla araştırma yapılıyor. İstanbul ilçe seçim sonucu 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge için ayrı ayrı araştırılırken, İstanbul milletvekili sonuçları uzun süre daha gündemdeki yerini alacak. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri sona ermesiyle birlikte hangi parti kaç milletvekili çıkardı belli oldu. İşte detaylar

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI || AK Parti, MHP, İyi Parti, CHP Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul seçim sonuçları oy oranları belli oldu

İSTANBUL'DA SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

11,367,598 seçmenin bulunduğu Megakentte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranlarında yüzde 100'lük orana ulaşıldı.

İstanbul ilçe seçim sonucu 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge için ayrı ayrı değerlendiriliyor:

İstanbul seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak ilçelerde güncel sonuçlara ulaşabilirsiniz.

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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI || AK Parti, MHP, İyi Parti, CHP Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul seçim sonuçları oy oranları belli oldu

YSK BAŞKANI YENER: İKİNCİ TUR SEÇİMLERİNİN YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR!

YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklaması şöyle:

"Saat 15:15 itibariyle sandık oranı yüzde 100 açıldı. Katılım oranı 88.92. Yurtdışında yüzde 52.69 katılım gerçekleşti. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre Sayın Erdoğan'ın yüzde 49.51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88, Sayın Oğan'ın yüzde 5.17 ve Sayın İnce'nin yüzde 0.44 oy aldığı görülmüştür.

35 bin 874 oyun tamamının Sayın Erdoğan'a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Erdoğan'ın oy oranının yüzde 49.54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verildiğine kabul etmemiz halinde yüzde 44.85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece 6271 sayılı yasanın 4. maddesinde öngörülen seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadı görülmüş.

Daha önceden ilan edilen seçim takvimine 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir."

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI || AK Parti, MHP, İyi Parti, CHP Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul seçim sonuçları oy oranları belli oldu

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İstanbul 1. Bölge seçim sonuçları için tıklayınız! (Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar)

İstanbul 2. Bölge seçim sonuçları için tıklayınız! (Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu)

İstanbul 3. Bölge seçim sonuçları için tıklayınız! (Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri)

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI || AK Parti, MHP, İyi Parti, CHP Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul seçim sonuçları oy oranları belli oldu

İSTANBUL 2023 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

Kemal Kılıçdaroğlu: 48.55

Recep Tayyip Erdoğan: %46.69

Sinan Oğan: %4.51

Muharrem İnce: %0.25

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