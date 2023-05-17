İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI || AK Parti, MHP, İyi Parti, CHP Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul seçim sonuçları oy oranları belli oldu

İstanbul seçim sonuçları 2023 son dakika araştırılıyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri sona erdi. Cumhur İttifakı toplam 48 milletvekili çıkarırken, Millet İttifakı 39 milletvekilinde kaldı. Bu noktada CHP, İyi Parti, MHP, TİP ve Ak Parti'nin 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge İstanbul milletvekili sonuçları sıklıkla araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan ve Muharrem İnce pusulalardaki yerini aldı. İkinci tursa 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. İstanbul'da katılım oranı %90.53 olarak açıklandı. İşte İstanbul seçim sonuçları ve oy oranları