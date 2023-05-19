Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İstanbul seçim sonuçları ilçe oy oranları 2023 | YSK son dakika: İstanbul seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranı güncel veriler
Giriş Tarihi: 19.05.2023 18:41 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 18:41

İstanbul seçim sonuçları ilçe oy oranları 2023 | YSK son dakika: İstanbul seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranı güncel veriler

YSK son dakika İstanbul seçim sonuçları 2023 ilçe ilçe gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı adayları arasında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan oyları takip edilmeye devam ediyor. Öte yandan 28. Dönem milletvekili seçimi için Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları canlı ve anlık verilerle takip ediliyor. İstanbul seçim bölgeleri seçim sonucu kapsamında ayrı ayrı araştırılıyor. Siyasi partilerin oy oranı Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası ilçelerinde 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge olarak ayrı ayrı inceleniyor. İşte, İstanbul seçim sonuçları ile "kim kazandı" sorusunda güncel veriler!

İstanbul seçim sonuçları ilçe oy oranları 2023 | YSK son dakika: İstanbul seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranı güncel veriler

İstanbul seçim sonuçları ilçe oy oranları araştırılmaya devam ediyor. Megakentte ilçe ilçe yükselen oylar adaylar ve partiler özelinde takip ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce (adaylıktan çekildi) oy oranı ile birlikte Meclis'te koltuk sayısını arttırmak isteyen tüm siyasi partiler; Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti İstanbul seçim sonucu şehrin sakinlerinin gündeminde. YSK canlı veriler yayında. İşte, İstanbul seçim sonuçları 2023…

İstanbul seçim sonuçları ilçe oy oranları 2023 | YSK son dakika: İstanbul seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranı güncel veriler

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İstanbul 1. Bölge: Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.

İstanbul 2. Bölge: Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

İstanbul 3. Bölge: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

İstanbul seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul seçim sonuçları ilçe oy oranları 2023 | YSK son dakika: İstanbul seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranı güncel veriler

İstanbul seçim sonuçları ilçe oy oranları 2023 | YSK son dakika: İstanbul seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranı güncel veriler

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Cumhurbaşkanı oy pusulasında yer alan isimler:

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce (adaylıktan çekildi)

Sinan Oğan

İstanbul seçim sonuçları ilçe oy oranları 2023 | YSK son dakika: İstanbul seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranı güncel veriler

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023

İstanbul 3 seçim bölgesinden oluşuyor. Nüfusu sebebiyle toplamda 98 milletvekili adayıyla seçimden en büyük rolü oynayacak Megakentte oylar kullanılmadan önce listeler kontrol ediliyor:

Ak Parti'de İstanbul 1. Bölge 1. Sırada Murat Kurum yer alırken, 2. Bölgede Süleyman Soylu, 3. Bölgede Numan Kurtulmuş yer aldı.

CHP'de İstanbul 1. Bölge 1. Sırada Oğuz Kaan Salıcı, 2. Bölgede Namık Tan, 3. Bölgede Engin Altay yer alıyor.

SON DAKİKA