İstanbul seçim sonuçları ilçe oy oranları 2023 | YSK son dakika: İstanbul seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranı güncel veriler

YSK son dakika İstanbul seçim sonuçları 2023 ilçe ilçe gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı adayları arasında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan oyları takip edilmeye devam ediyor. Öte yandan 28. Dönem milletvekili seçimi için Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları canlı ve anlık verilerle takip ediliyor. İstanbul seçim bölgeleri seçim sonucu kapsamında ayrı ayrı araştırılıyor. Siyasi partilerin oy oranı Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası ilçelerinde 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge olarak ayrı ayrı inceleniyor. İşte, İstanbul seçim sonuçları ile "kim kazandı" sorusunda güncel veriler!