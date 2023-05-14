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Haberler Fotohaber İstanbul Silivri seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Silivri sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:49

İstanbul Silivri seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Silivri sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

3. Bölgede yer alan Silivri'de seçim sonuçları, partilerin oy oranları merak ediliyor. 14 Mayıs Pazar sabahı saat 08.00 itibari ile yurdun dört bir yanında vatandaş 13. Dönem cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy pusulasında dört isim bulunuyor: Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan. Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı vatandaş tarafından araştırılıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısına da etkisini göstermekte. 2018 seçimlerinde 115 bin 716 seçmen Silivri' de sandığa gitmişti. Peki, 2023 Silivri seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Silivri Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel son bilgiler...

İstanbul Silivri seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Silivri sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy pusulasında yer alacağı Cumhurbaşkanı ve Milletvekilini seçimlerinde yurt içi 60 milyondan fazla seçmen 14 Mayıs saat 08.00 itibari ile sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili adayları arasından kazanan isim sabah.com.tr üzerinden canlı olarak aktarılacak. İstanbul'da seçmen sayısının 11 milyon 350 bin 969 olduğu açıklanırken Silivri'de ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Silivri seçim sonuçları açıklandı mı, Silivri Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Silivri seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Silivri 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

İstanbul Silivri seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Silivri sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

İSTANBUL SİLİVRİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İstanbul Silivri seçim sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Silivri Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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İstanbul Silivri seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Silivri sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

İstanbul Silivri seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Silivri sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

İSTANBUL SİLİVRİ 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI

Muharrem İnce: %45,08

Recep Tayyip Erdoğan: %40,59

Meral Akşener: %7,22

Selahattin Demirtaş: %6,21

Temel Karamollaoğlu: %0,68

Doğu Perinçek: %0,22

İstanbul Silivri seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Silivri sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

İSTANBUL SİLİVRİ 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI

Millet İttifakı: %46,85

Cumhur İttifakı: %42

CHP: %34,82

Ak Parti: %33,56

HDP: %10,72

İYİ PARTİ: %10,80

MHP: %8,45

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