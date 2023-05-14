İstanbul Silivri seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Silivri sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

3. Bölgede yer alan Silivri'de seçim sonuçları, partilerin oy oranları merak ediliyor. 14 Mayıs Pazar sabahı saat 08.00 itibari ile yurdun dört bir yanında vatandaş 13. Dönem cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy pusulasında dört isim bulunuyor: Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan. Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı vatandaş tarafından araştırılıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısına da etkisini göstermekte. 2018 seçimlerinde 115 bin 716 seçmen Silivri' de sandığa gitmişti. Peki, 2023 Silivri seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Silivri Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel son bilgiler...