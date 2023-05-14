İstanbul Silivri seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Silivri sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy pusulasında yer alacağı Cumhurbaşkanı ve Milletvekilini seçimlerinde yurt içi 60 milyondan fazla seçmen 14 Mayıs saat 08.00 itibari ile sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili adayları arasından kazanan isim sabah.com.tr üzerinden canlı olarak aktarılacak. İstanbul'da seçmen sayısının 11 milyon 350 bin 969 olduğu açıklanırken Silivri'de ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Silivri seçim sonuçları açıklandı mı, Silivri Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Silivri seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Silivri 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.