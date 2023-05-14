Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İstanbul Şişli seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Şişli seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı
Giriş Tarihi: 14.05.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 16:32

İstanbul Şişli seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Şişli seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Yurdun dört bir yanında vatandaş 13. Dönem cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için 14 Mayıs Pazar sabahı saat 08.00 itibari ile sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy pusulasında yer alacağı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı vatandaş tarafından sorgulanıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısına da etkisini göstermekte. İstanbul'da seçmen sayısının 11 milyon 350 bin 969 olduğu açıklanırken Şişli 'de ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Şişli seçim sonuçları açıklandı mı, Şişli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Şişli seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Şişli 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

İstanbul Şişli seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Şişli seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

14 Mayıs Pazar sabahı saat 08.00 ile yut dört bucağında 60 milyondan fazla kişi vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandıkların yolunu tutacak. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili adayları arasından kazanan isim sabah.com.tr üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. 2018 Şişli cumhurbaşkanlık seçimlerinde 174 bin 910 seçmen sandığa gitmişti. 2023 seçimlerinde Şişli geçerli oy, katılım oranı ve kazanan ismin kim olacağı büyük bir merakla bekleniyor. Peki, 2023 Şişli seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Şişli 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

İstanbul Şişli seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Şişli seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

İSTANBUL ŞİŞLİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İstanbul Şişli seçim sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Şişli Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Şişli seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Şişli seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

İstanbul Şişli seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Şişli seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

İSTANBUL ŞİŞLİ 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI

Muharrem İnce: %59,87

Recep Tayyip Erdoğan: %29,98

Selahattin Demirtaş: %5,54

Meral Akşener: %3,84

Temel Karamollaoğlu: %0,51

Doğu Perinçek: %0,26

İstanbul Şişli seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Şişli seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

İSTANBUL ŞİŞLİ 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI

Millet İttifakı: %50,74

Cumhur İttifakı: %30,57

CHP: %41,72

Ak Parti: %25,29

HDP: %18,21

İYİ PARTİ: %8,11

MHP: %5,28

SON DAKİKA