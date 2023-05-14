İstanbul Şişli seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Şişli seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Yurdun dört bir yanında vatandaş 13. Dönem cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için 14 Mayıs Pazar sabahı saat 08.00 itibari ile sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy pusulasında yer alacağı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı vatandaş tarafından sorgulanıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısına da etkisini göstermekte. İstanbul'da seçmen sayısının 11 milyon 350 bin 969 olduğu açıklanırken Şişli 'de ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Şişli seçim sonuçları açıklandı mı, Şişli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Şişli seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Şişli 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.