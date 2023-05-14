İstanbul Şişli seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Şişli seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

14 Mayıs Pazar sabahı saat 08.00 ile yut dört bucağında 60 milyondan fazla kişi vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandıkların yolunu tutacak. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili adayları arasından kazanan isim sabah.com.tr üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. 2018 Şişli cumhurbaşkanlık seçimlerinde 174 bin 910 seçmen sandığa gitmişti. 2023 seçimlerinde Şişli geçerli oy, katılım oranı ve kazanan ismin kim olacağı büyük bir merakla bekleniyor. Peki, 2023 Şişli seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Şişli 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.