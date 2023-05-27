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Haberler Fotohaber İstanbul Sultanbeyli seçim sonuçları ve adayların anlık oy oranları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Sultanbeyli’de seçimi kim kazandı, hangi isim önde?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 12:00

İstanbul Sultanbeyli seçim sonuçları ve adayların anlık oy oranları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Sultanbeyli’de seçimi kim kazandı, hangi isim önde?

İstanbul Sultanbeyli ikinci tur seçim sonuçları sorgulanıyor. 14 Mayıs seçimlerinde %65,17 oy oranı ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan en fazla oyu alarak ilk turu zirvede tamamlamıştı. 28 Mayıs Pazar sabah 08.00 itibariyle 60 milyondan fazla seçmen vatandaşlık görevi için sandık başına giderek oyunu kullandı. 17.00 itibariyle oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından il il sandıklar açılmaya başlandı. YSK yayın yasağını kaldırmasının ardından seçim sonucu kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı. Sultanbeyli cumhurbaşkanlığı seçim sonucu kim önde, seçimi kim kazandı sorgulanırken gözler YSK tarafından paylaşılan verilerde. Peki, İstanbul Sultanbeyli seçim sonuçları açıklandı mı, oy sonuçları nasıl? İşte, merak edilenler…

İstanbul Sultanbeyli seçim sonuçları ve adayların anlık oy oranları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Sultanbeyli’de seçimi kim kazandı, hangi isim önde?

Oy pusulasındaki iki aday Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu arasından en çok oyu kim aldı, seçimi kim kazandı bu akşam cevabını bulacak. Canlı İstanbul Sultanbeyli seçim sonuçları oy kullanma işleminin saat 17.00 itibariyle sona ermesinin ardından sorgulanmaya başladı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli ilk tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %65,17 ile en fazla oyu alarak zirvenin sahibi olmayı başarmış, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise %30,55 oy alarak ikinci olmuştu. Peki, 28 Mayıs Sultanbeyli 2. Tur seçimi kim kazandı, canlı oy sonuçlarına göre kim önde? İşte İstanbul Sultanbeyli cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023.

İstanbul Sultanbeyli seçim sonuçları ve adayların anlık oy oranları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Sultanbeyli’de seçimi kim kazandı, hangi isim önde?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest hale gelecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs'ta yapılan birinci tur seçimlerinde yayın yasağı 18.30 itibariyle kaldırılmış açılan sandık sayısı ve oy sonuçları o saatten sonra anbean açıklanmıştı. Bu seçimde de YSK tarafından gelen açıklama sonrası sonuçlar canlı olarak takip ediliyor.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

İstanbul Sultangazi seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Sultanbeyli seçim sonuçları ve adayların anlık oy oranları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Sultanbeyli’de seçimi kim kazandı, hangi isim önde?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE İSTANBUL SULTANBEYLİ'NDE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce (adaylıktan çekildi.) cumhurbaşkanı olmak için yarışmışlar ilk turda adaylardan hiçbiri %50 barajını geçemediği için seçim ikinci tura kalmıştı.

14 Mayıs seçimlerinde 244.661 İstanbul Sultanbeyli seçmeninin %90,72' si oy kullanmış ve 14 Mayıs İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %65,17 ile ilk turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan birinci olmuştu.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu %30,55 ile ikinci olurken, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan %4,04 ile onu takip etmiş ve son olarak seçime kısa süre kala adaylıktan çekilme kararı alan Muharrem İnce'nin oy oranı ise %0,24 olmuştu.

İstanbul Sultanbeyli seçim sonuçları ve adayların anlık oy oranları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Sultanbeyli’de seçimi kim kazandı, hangi isim önde?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE İSTANBUL SULTANBEYLİ'NDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Cumhur İttifakı: %64,07

Emek ve Özgürlük İttifakı: %17,58

Millet İttifakı: %14,01

Ata İttifakı: %2,68

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,25

AK Parti: %47,69

Yeşil Sol Partisi: %16,10

CHP: %10,85

MHP: %9,31

Yeniden Refah Partisi: %5,26

İstanbul Sultanbeyli seçim sonuçları ve adayların anlık oy oranları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Sultanbeyli’de seçimi kim kazandı, hangi isim önde?

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

(28 MAYIS SEÇİMLERİNDE OY PUSULASI ÖRNEĞİ)

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