İstanbul Sultanbeyli seçim sonuçları ve adayların anlık oy oranları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Sultanbeyli’de seçimi kim kazandı, hangi isim önde?

İstanbul Sultanbeyli ikinci tur seçim sonuçları sorgulanıyor. 14 Mayıs seçimlerinde %65,17 oy oranı ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan en fazla oyu alarak ilk turu zirvede tamamlamıştı. 28 Mayıs Pazar sabah 08.00 itibariyle 60 milyondan fazla seçmen vatandaşlık görevi için sandık başına giderek oyunu kullandı. 17.00 itibariyle oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından il il sandıklar açılmaya başlandı. YSK yayın yasağını kaldırmasının ardından seçim sonucu kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı. Sultanbeyli cumhurbaşkanlığı seçim sonucu kim önde, seçimi kim kazandı sorgulanırken gözler YSK tarafından paylaşılan verilerde. Peki, İstanbul Sultanbeyli seçim sonuçları açıklandı mı, oy sonuçları nasıl? İşte, merak edilenler…