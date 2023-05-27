İstanbul Sultangazi seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Sultangazi seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İstanbul Sultangazi ikinci tur seçim sonuçları sorgulanıyor. 14 Mayıs İstanbul cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %58,26 oy oranı ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan en fazla oyu alarak ilk turu zirvede tamamlamıştı. 28 Mayıs 17.00 itibariyle oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından il il sandıklar açılmaya başlandı. Yüksek Seçim Kurumu yayın yasağını kaldırmasının ardından seçim sonuçları kamuoyu ile paylaşılıyor. 377.028 Sultangazi seçmeni ikinci tur seçimleri için sandığa gitti ve ikinci kez cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı. Bu noktada İstanbul Sultangazi cumhurbaşkanlığı seçim sonucu açıklandı mı, seçimi kim kazandı sorgulanırken canlı seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden takip ediliyor. Peki, Sultangazi seçim sonuçları açıklandı mı, oy sonuçları nasıl? İşte, merak edilenler…