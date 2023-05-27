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Haberler Fotohaber İstanbul Sultangazi seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Sultangazi seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:57

İstanbul Sultangazi seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Sultangazi seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İstanbul Sultangazi ikinci tur seçim sonuçları sorgulanıyor. 14 Mayıs İstanbul cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %58,26 oy oranı ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan en fazla oyu alarak ilk turu zirvede tamamlamıştı. 28 Mayıs 17.00 itibariyle oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından il il sandıklar açılmaya başlandı. Yüksek Seçim Kurumu yayın yasağını kaldırmasının ardından seçim sonuçları kamuoyu ile paylaşılıyor. 377.028 Sultangazi seçmeni ikinci tur seçimleri için sandığa gitti ve ikinci kez cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı. Bu noktada İstanbul Sultangazi cumhurbaşkanlığı seçim sonucu açıklandı mı, seçimi kim kazandı sorgulanırken canlı seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden takip ediliyor. Peki, Sultangazi seçim sonuçları açıklandı mı, oy sonuçları nasıl? İşte, merak edilenler…

İstanbul Sultangazi seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Sultangazi seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Oy pusulasındaki iki aday Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu arasından en çok oyu kim aldı, seçimi kim kazandı bu akşam cevabını bulacak. Canlı İstanbul Sultangazi seçim sonuçları oy kullanma işleminin saat 17.00 itibariyle sona ermesinin ardından sorgulanmaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ilk tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %58,26 ile en fazla oyu alarak zirveye oturmuştu. 377.028 Sultangazi seçmeni bugün vatandaşlık görevini yerine getirmek için ikinci defa sandığa gidiyor. Peki, 28 Mayıs İstanbul Sultangazi 2. Tur seçimi kim kazandı, seçim sonucu açıklandı m? İşte Sultangazi cumhurbaşkanlığı oy sonuçları 2023.

İstanbul Sultangazi seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Sultangazi seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest hale gelecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs'ta yapılan birinci tur seçimlerinde yayın yasağı 18.30 itibariyle kaldırılmış açılan sandık sayısı ve oy sonuçları o saatten sonra anbean açıklanmıştı. Bu seçimde de YSK tarafından gelen açıklama sonrası sonuçlar canlı olarak takip ediliyor.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

İstanbul Sultangazi seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Sultangazi seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Sultangazi seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE SULTANGAZİ'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce (adaylıktan çekildi.) cumhurbaşkanı olmak için yarışmışlar ilk turda salt oy çoğunluğu sağlanamadığı için seçim ikinci tura kalmıştı.

14 Mayıs seçimlerinde 377.028 Sultangazi seçmeninin %91,72'si oy kullanmış ve 14 Mayıs İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %58,26 ile ilk turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak seçmişlerdi.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu %37,72 ile ikinci olurken, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan %3,79 ile onu takip etmiş ve son olarak seçime kısa süre kala adaylıktan çekilme kararı alan Muharrem İnce %0,23 oy oranı ile ilk turu sonuncu olarak tamamlamıştı.

İstanbul Sultangazi seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Sultangazi seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE SULTANGAZİ'DE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Cumhur İttifakı: %57,41

Millet İttifakı: %29,93

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %14,22

Ata İttifakı: %2,65

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,32

AK Parti: %45,22

CHP: %19,15

Yeşil Sol Parti: %11,51

Yeniden Refah Partisi: %5,76

MHP: %5,71

İYİ Parti: %4,78

Zafer Partisi: %2,45

İstanbul Sultangazi seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Sultangazi seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

(28 MAYIS SEÇİMLERİNDE OY PUSULASI ÖRNEĞİ)

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